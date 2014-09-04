الصحة العالمية: السيطرة على «إيبولا» تبلغ 600 مليون دولار

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس «إيبولا»، المتفشي في غرب إفريقيا، أسفر عن أكثر من 1900 وفاة من أصل 3500 إصابة مؤكدة، وكشفت أن السيطرة على الفيروس سيكلف حوالي 600 مليون دولار.

ونقل راديو «سوا» الأمريكي، الأربعاء، عن المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، مارجريت شان، من واشنطن، قولها إنه «بحسب أخر حصيلة هذا الأسبوع رصدنا 3500 حالة مؤكدة في غينيا وسيراليون وليبيريا، وأكثر من 1900 حالة وفاة»، لافتة إلى اتساع انتشار الوباء.

وأضافت شان «مع الرد الدولي المنسق وتعبئة الأموال ووصول الخبراء التقنيين، نأمل بوقف أي انتقال خلال ستة إلى تسعة أشهر».

وبالنسبة إلى السنغال وجمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث رصدت إصابات معزولة بـ«إيبولا»، قالت شان «نريد وقف هذا الانتقال المعزول خلال ثمانية أسابيع».