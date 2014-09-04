اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدين عمليات «فجر ليبيا»

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، ما وصفته باستمرار العمليات العسكرية التي تقوم بها عملية «فجر ليبيا»، في مناطق الماية والمعمورة والزهراء والنجيلة ومناطق ورشفانة.

وقالت المنظمة في بيان لها، الأربعاء إن «فجر ليبيا» استخدمت الأسلحة الثقيلة وصواريخ في قصف، ماوصفته بـ«العشوائي الممنهج»، الذي طال الأبرياء والمدنيين وأدّى إلى تدمير بعض المنازل»، حسب البيان.

وأضافت المنظمة أنها «رصدت وقوع عشرات من الجرحى والمصابين والقتلى في صفوف الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين».

وتابعت المنظمة قائلة إن «لديها تقارير أولية عن حالات تعذيب وخطف وحرق وتدمير وسرقه بشكل ممنهج لممتلكات المواطنين من مدينة ورشفانة على أساس الهوية الاجتماعية».

وطالبت اللجنة مجلس النواب بضرورة التحرك من أجل إيقاف التشكيلات المسلحة عن القيام بجرائم وانتهاكات مروعه بحق المدنيين العزل في مناطق ورشفانة.