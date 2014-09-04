«تأسيسية ليبيا» تطرح استفتاءً لاختيار نظام الحكم في البلاد

طرحت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، مساء الأربعاء، استفتاءً لاختيار شكل نظام الحكم في البلاد، حيث كانت الاختيارات الثلاثة هي نظام الحكم الملكي، والبرلماني، والرئاسي

ونشرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عبر موقعها الرسمي، نموذج الاستفتاء، من أجل التصويت لاختيار شكل نظام الحكم، حيث طرحت ثلاثة اقتراحات، الأول نظام حكم ملكي، ونظام حكم برلماني، والأخير نظام حكم رئاسي.

> وأعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم في ليبيا، في نهاية أغسطس الماضي، أن المسودة الأولية لمشروع الدستور الدائم، ستعرض للاستفتاء في ديسمبر المقبل.



> وانتخبت الهيئة المكونة من 60 عضوًاً، في الـ20 من فبراير الماضي، ويتعين عليها كتابة المسودة، في مدة أقصاها 120 يومًا من تاريخ أول اجتماع للهيئة، لتعرض المسودة بعد ذلك للاستفتاء على الشعب بنعم أو لا.



> وتجاوزت الهيئة المدة المحددة، التي انتهت في 21 أغسطس، حيث أن الهيئة عقدت أولى جلساتها في 21 أبريل الماضي.

> ويفسر هذا التأخير لعدم انتخاب 13 من أعضاء الهيئة الستين، حيث لم تتمكن المفوضية العليا للانتخابات من إتمام عملية انتخابهم بسبب احتجاجات من بعض الأقليات، مثل الأمازيغ، بجانب اضطرابات أمنية سجلتها علمية الانتخاب.