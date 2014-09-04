كيري ووزراء خارجية سابقون يضعون حجر الأساس لمتحف للدبلوماسية الأمريكية

انضم خمسة من أسلاف وزير الخارجية الأمريكي الحالي جون كيري إليه أمس الأربعاء في حفل وضع حجر الأساس لمتحف للدبلوماسية سيبنى في وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي أن ذلك المتحف سيكون أول متحف ومركز تعليمي في البلاد مخصص لاستكشاف التاريخ وممارسة وتحديات الدبلوماسية الأمريكية.

وقال كيري خلال الحفل إن الدبلوماسية تنهي حروبا وتنقذ أرواحا وتفتح أسواقا وتنشر الحرية.

وانضم إلى كيري خمسة من أسلافه هم هنري كيسنجر، وجيمس بيكر، ومادلين أولبرايت، وكولين باول، وهيلاري كلينتون، بينما لم يحضر كل من كوندليزا رايس، وجورج شولتز في حفل وضع حجر الأساس للمتحف الذي سيطلق عليه مركز الدبلوماسية الأمريكية.

وقالت كلينتون إن الدبلوماسية والتنمية هما قلب القيادة الأمريكية، مضيفة: “لا تزال الدبلوماسية أمرا رئيسيا في كل شيء نطمح في أن نراه في العالم، ليس فقط في بلادنا وللأمريكيين ولكن للشعوب في كل مكان”.

ومن المقرر أن يستدعي المتحف الزائرين ليستكشفوا تأثير الدبلوماسية من خلال المعروضات التفاعلية والتحف والبرامج التعليمية والمحاكاة الدبلوماسية.

ولم تحدد وزارة الخارجية موعدا لافتتاح المتحف لكن متحدث قال إن المرحلة الأولى من البناء يتوقع أن تكتمل في 2016 .

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