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اتحاد المصريين بالنمسا: قطر خطفت حقوقيين فضحا ممارسات التعذيب

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اتحاد المصريين بالنمسا: قطر خطفت حقوقيين فضحا ممارسات التعذيب اتحاد المصريين بالنمسا: قطر خطفت حقوقيين فضحا ممارسات التعذيب

قال حسن موسى، رئيس مجلس أمناء اتحاد المصريين بالنمسا إن :” فيينا تضم قيادات إخوانية تحاول استقطاب أبناء الجالية المصرية، وعلى رأس هؤلاء القيادات الدكتور أيمن علي.

وأكد موسى، في مداخلة هاتفية على قناة «دريم2»، مساء أمس الأربعاء :”  أن الجالية المصرية تنظم مؤتمرات مناهضة للمؤتمرات التى يعقدها الإخوان والقطريون بالنمسا لنشر الأكاذيب عن وعن الرئيس عبدالفتاح ” .

وفى سياق آخر، أعلن رئيس مجلس أمناء اتحاد المصريين بالنمسا  عن اختطاف السلطات القطرية اثنين من الحقوقيين البريطانيين، واللذان ذهبا ليحققا فى قضية التعذيب التي تتعرض لها العمالة فى تطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم، إلا أن البريطانية لم تعلن الخبر لأنها تكيل بمكيالين.

ولفت إلى أن المؤتمر الأخير الذى عقده قيادات الإخوان فى فيينا، كان سرياً لحضور عبدالله الشامي مراسل قناة الجزيرة، الذى أفرج عنه منذ فترة بعد إضرابه عن الطعام.

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