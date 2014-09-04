بالفيديو .. عمرو دياب: ألبوم «شفت الأيام» يراهن على المواهب الشابة

قال النجم عمرو دياب، إن فريق عمل ألبومه الجديد “شفت الأيام”، يضم عددًا كبيرًا من الشباب الجاد والموهوب والمجتهد، مشيرًا إلى أن أحمد حسين، وإسلام، وأحمد الناصر، وشادى حسن من الوجوه الشابة الذين اكتشف موهبتهم مؤخرًا.

وتمنى دياب أن يحقق ألبومه الجديد نجاحًا كبيرًا، بحجم المجهود الذي بذله مع فريق العمل الشباب.

وتابع “دياب”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “أنت حر”، الذي يقدمه الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، عبر فضائية “سي بي سي تو”: “بداية عملى الفنى كانت مع الكاتب مدحت العدل عبر أغنية “وإيه يعنى”، والموزع أسامة الهندى، الذي يشاركنى أيضًا في هذا الألبوم”.

وحول تعامله مع فريق عمل من الشباب، أوضح الهضبة: “بدايتى كانت مع بعض الأسماء الكبيرة، وأرى أن الأجيال تكمل بعضها البعض، ولو عملت مع مدحت العدل سأجد نفس الناتج، والأمر ليس بعيدًا، لأن الأجيال تتأثر ببعضها، وأحاول مع نفسى ومن معى أن أكون على نفس الخط، وألا نخرج عن الطريق”.

وأضاف: “خطى الغنائى ليس بعيدًا عن بعضه، بل نفس الحالة والروح، ولكن التطور الزمنى هو الفارق، لأن الموسيقى نفسها تتطور وتكون مختلفة، ونضع الأفكار نفسها، ولكن في قوالب جديدة خاصة بالزمن الحالى”.

وحول حيويته وشبابه وحفاظه عليهم، قال دياب: “الرياضة أحبها منذ صغرى، والاهتمام بها تجعل الحيوية موجودة، وأنا أقدم المنتج كله، سواء الشكل والمضمون، ولو شىء نقص سيحس به الجمهور، فأنا أتخن وأخس، وأكون طبيعيًا”.

وقدم “دياب”، الشكر لجمهوره الذي ينتظره كل عام، مشددًا على أنه يثق في فريق عمله الذي ساعده في الألبوم.

" frameborder="0">