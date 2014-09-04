الاتحاد الأوروبي يدين ذبح داعش لصحفي أمريكي: اغتيال «مقزز»

أدان الاتحاد الأوروبي قطع رأس الصحفي الأمريكي، ستيفن سوتلوف، على أيدي مليشيا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، معتبرًا إياه «إهانة لجميع القيم المعترف بها دوليا».

وقال متحدث باسم كاثرين أشتون، مسئولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الأربعاء، في بروكسل إن «الاغتيال المقزز» دليل آخر على النية الأكيدة لتنظيم الدولة الإسلامية».

وشددت «أشتون» على أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزمًا بمكافحة تنظيم «داعش»، وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.