أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدين ذبح داعش لصحفي أمريكي: اغتيال «مقزز»

Google+ Print

أدان الاتحاد الأوروبي قطع رأس الصحفي الأمريكي، ستيفن سوتلوف، على أيدي مليشيا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، معتبرًا إياه «إهانة لجميع القيم المعترف بها دوليا».

وقال متحدث باسم كاثرين أشتون، مسئولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الأربعاء، في بروكسل إن «الاغتيال المقزز» دليل آخر على النية الأكيدة لتنظيم الدولة الإسلامية».

وشددت «أشتون» على أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزمًا بمكافحة تنظيم «داعش»، وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية