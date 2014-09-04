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سفير ليبيا في تركيا: لا صحة لاستدعائي إلى بلادي

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نفى السفير الليبي لدى أنقرة، عبدالرزاق مختار، صحة الادعاءات باستدعائه إلى بلاده، مؤكدًا أنه قائم على رأس عمله في السفارة.

وأكد «مختار»، الأربعاء، أن تلك الادعاءات «لا تعكس الحقيقة»، مشيرًا إلى أن الذين يقفون وراء مثل هذه الأنباء المغرضة، إنما «يحاولون زرع الفتنة بين البلدين»، واعتبر أن العلاقات التركية الليبية تسير على أفضل مستوى، وستستمر على هذا المنوال.

ولفت السفير إلى معالجة كثير من المرضى الليبيين في المستشفيات التركية، في الوقت الراهن، فيما يقصد طلاب ليبيون تركيا للدراسة، ما يعكس حسن العلاقات بين البلدين.

كانت مصادر ليبية قد ذكرت أن مجلس النواب الليبي قرر استدعاء السفير الليبي في أنقرة، احتجاجًا على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، عقب مراسم تنصيبه، حول مجلس النواب الليبي .

يشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية اعربت، في بيان اصدرته الأحد الماضي، عن استغرابها إزاء تصريحات اردوغان بشان مكان انعقاد مجلس النواب، معتبرة ذلك تدخلًا في شؤونها الداخلية.

وطالبت الوزارة التركية بتوضيح ما إذا كان هذا التصريح يمثل موقفها الرسمي أو هو موقف شخصي لرئيس تركيا.

وكان «أردوغان» قد صرح قائلًا: «أساسًا لا يمكن القبول باجتماع البرلمان الليبي في طبرق»، معتبرًا أن هذا «خطأ كبيرًا»، وأضاف: «لماذا يجتمع البرلمان في طبرق وليس في العاصمة الليبية طرابلس، نحن لا نقبل بهذا أصلًا، هذا أمر غير مقبول، هنا نحن في مواجهة وضع غير صحيح، ولهذا فإن ما حصل في طبرق هو عملية نزوح وتشريد للبرلمان».

يذكر أن مجلس النواب الليبي يعقد جلساته في طبرق، وليس في طرابلس أو بنغازي، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في المدينتين جراء الاشتباكات بين الميليشات المتناحرة .

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