أوكرانيا تقطع الكهرباء جزئيًا عن القرم

فصلت الحكومة الأوكرانية التيار الكهربائي جزئيًا عن شبه جزيرة القرم ،التي انضمت إلى روسيا، بعد استفتاء شعبي بها.

وقال فلاديمير سينيفيتش، رئيس شركة أوكرين تير انيرجو الحكومية للطاقة، إن سبب قطع التيار الكهربائي جزئيًا عن شبه جزيرة القرم ليس النزاع السياسي ولكن نقص الوقود.

وأوضح المسؤول الأوكراني، الأربعاء، أن التفجيرات التي طالت خطوط سكك حديدية وجسورًا في أوكرانيا، أدت إلى حدوث أزمة في إمدادات الفحم القادمة من مناطق شرق أوكرانيا، التي تشهد نزاعًا بين قوات الجيش النظامي الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا، «وهو ما يمكن أن يؤدي في أوقات الذروة إلى فصل التيار الكهربائي عن السكان».

وأشار «سينيفيتش» إلى أن توفير التيار الكهربائي للسكان في أراضي أوكرانيا الرئيسية يمثل الأولوية بالنسبة للحكومة في كييف.

وكان التيار الكهربائي قد انقطع، الأحد الماضي، على مدى عدة ساعات عن أجزاء من شبه جزيرة القرم.