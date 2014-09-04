عشرات القتلى بصنعاء في مواجهات بين الجيش والحوثيين

سقط العشرات من القتلى والجرحى، خلال الـ24ساعة الماضية، في مواجهات هي الأعنف في محافظة الجوف، شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقال فيصل الأسود، صحفي في الجوف، إن اشتباكات قوية اندلعت، الأربعاء بين الحوثيين، وأفراد الجيش واللجان الشعبية المساندة لها، استخدموا فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ولا تزال تلك الاشتباكات مستمرة بشكل متقطع بحسب «الأسود»، موضحًاً أن تلك المواجهات اندلعت بعد محاولة الحوثيين السيطرة على طريق مفرق الجوف-مأرب.

وتعتبر مأرب شمال العاصمة من المواقع الغنية بالنفط، ويوجد بها محطة مأرب الغازية. ولا يزال الوضع متأزم بشكل كبير في عدد من المناطق بمحافظة الجوف، وفقا لـ«الأسود»، منها منطقة الغيل والصفراء والحجر.