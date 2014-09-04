الإمارات للمجتمع الدولي: التعاون على التصدي للإرهاب مهم

دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى وضع استراتيجية واضحة للتصدي للجماعت الإرهابية.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزيارة الخارجية الإماراتية عشية انعقاد قمة حلف شمال الاطلسي «ناتو» في ويلز، بحسب وكالة الامارات للأنباء.

وجاء في البيان أنه «في عشية انعقاد قمة الناتو في ويلز ..تؤكد دولة الإمارات أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف الفاعلين في المجتمع الدولي ضمن الأطر والمنابر الدولية القائمة، حيث أن جريمة الإرهاب لا تعرف الحدود وتحاول استقطاب المغرر بهم من كافة بقاع الأرض، وعليه يتوجب على المجتمع الدولي إيجاد آلية استجابة دولية ذات استراتيجية موحدة تعالج المسألة على كافة الأصعدة».

وأضاف البيان: «تؤكد الإمارات على وقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه منطقتنا والعالم، وخاصة انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا ودول عربية وإسلامية أخرى، تشمل اليمن والصومال وليبيا وأفغانستان، وتعاني من انتشار الأفكار والحركات التكفيرية والمتطرفة، وبالأخص تنظيمات داعش والنصرة والقاعدة، ومن على خطاهم».

وتابع: «تدعو الإمارات المجتمع الدولي وسائر الدول إلى المزيد من التعاون للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية والمتطرفة، من خلال استراتيجية واضحة المعالم تصنف هذه الجماعات بناء على فكرها ومنهجها وأعمالها القائمة على العنف المسلح، وألا تقتصر هذه الجهود على العراق وسوريا فحسب، بل لتشمل مواقع هذه الحركات أينما كانت من افغانستان والصومال إلى ليبيا واليمن، وترى أن وضوح الاستراتيجية ضرورة للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، ووضع حد لانتهاكاتها وعنفها وإجرامها».

وأعربت الإمارات على استعدادها لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، إلتزامًا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 بتاريخ 15 أغسطس 2014، وطبقًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل استباب الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي، بحسب البيان.