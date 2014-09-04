وسيم السيسي: الخرافة استحكمت على عقول الناس بسبب الرغبة في التصديق



> قال الدكتور وسيم السيسى أستاذ علم المصريات :” إن ما يقال أن هناك “بقرة مبروكة” بمحافظة المنيا والتى تدر لبن يعالج من فيروس “سى” وهذا ليس له أساس من الصحة والعلم ، مشيراً إلى أن مثل هذا الكلام مجرد خرافات ، قائلاً : الجهل سبب أساسي في الإعتقاد بمثل هذه الخرافات .

وأضاف السيسى ، خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الأربعاء :” أن موضوع البقرة المبروكة مجرد تهريج وليس علاجا ولا مبروكا ، مشيراً إلى أن اللبن مصدر للغذاء وليس مصدراً للدواء ، مناشداً وسائل الاعلام المختلفة بالاستعانة بالعلماء لتوعية الناس بهذه الأكذوبة ومنع انتشار الشائعة ” .

وأشار إلى أن الخرافة استحكمت على عقول الناس بسبب الرغبة في التصديق ، موضحاً أن التعليم القائم على التلقين أحد أسباب انتشار الخرافة ، قائلاً : غياب العقلية الجدلية في كليات الطب سبب كوارثنا ، لافتاً إلى أن الدولة مقصرة فى مواجهة مثل هذه الخرفات ونحتاج إلى تطوير مناهج التعليم وغرس ثقافة الفهم وهدم الخرافات .