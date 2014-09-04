أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وسيم السيسي: الخرافة استحكمت على عقول الناس بسبب الرغبة في التصديق

Google+ Print
وسيم السيسي: الخرافة استحكمت على عقول الناس بسبب الرغبة في التصديق وسيم السيسي: الخرافة استحكمت على عقول الناس بسبب الرغبة في التصديق


> قال الدكتور  وسيم السيسى أستاذ علم المصريات :” إن ما يقال أن هناك “بقرة مبروكة” بمحافظة المنيا والتى تدر لبن يعالج من فيروس “سى” وهذا ليس له أساس من الصحة والعلم ، مشيراً إلى أن مثل هذا الكلام مجرد خرافات ، قائلاً : الجهل سبب أساسي في الإعتقاد بمثل هذه الخرافات .

وأضاف السيسى ، خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الأربعاء :”  أن موضوع البقرة المبروكة مجرد تهريج وليس علاجا ولا مبروكا ، مشيراً إلى أن اللبن مصدر للغذاء وليس مصدراً للدواء ، مناشداً وسائل الاعلام المختلفة بالاستعانة بالعلماء لتوعية الناس بهذه الأكذوبة ومنع انتشار الشائعة ” .

وأشار إلى أن الخرافة استحكمت على عقول الناس بسبب الرغبة في التصديق ، موضحاً أن التعليم القائم على التلقين أحد أسباب انتشار الخرافة ، قائلاً : غياب العقلية الجدلية في كليات الطب سبب كوارثنا ، لافتاً إلى أن الدولة مقصرة فى مواجهة مثل هذه الخرفات ونحتاج إلى تطوير مناهج التعليم وغرس ثقافة الفهم وهدم الخرافات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية