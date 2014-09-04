اللواء اليحيى ل«الرياض»: تنفيذ نظام النقطة الواحدة بين السعودية والبحرين قريباً

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى أول من أمس أثناء تجوله في مطار الملك خالد الدولي ل"الرياض" أنه لا يرضى بأن يضام أو يظلم أي فرد من الجوازات، مشددا على أنهم بدأوا في مساوة موظفات المديرية بزملائهن الرجال، حتى في صنع القرار، فيما أكد أن هناك دراسة لإقرار سن محددة للكبيرات اللاتي يستطعن السفر من غير تصريح ولي الأمر.

وقال اليحيى "ساوينا الموظفات من النساء بالرجال في تنفيذالعمليات، وهي تعمل مثل زميلها الرجل، وهي تعمل في مساراتها وتقرر مثلها مثل الرجل، وهذا يتم عبر الانتقال التدريجي في المهام والمسؤوليات، ومتى ما توفرت الأعداد الكافية، فسنعين طاقماً نسائياً متكلاملاً".

واكد اللواء انهم لا يحكمون على جودة العمل بل يتركون هذه المهمة للجمهور، "متى ما رضي المواطن والمستفيد فنحن راضين، فنحن لدينا دعم كاف من ولاة الأمر للقيام بمهماتنا وخدمة المواطن والمقيم".

وأكد أنهم لم يبدأوا بعد في تطبيق النقطة الواحدة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لإنهاء الاجراءات على جسر الملك فهد، في وقت لا زلنا نعالج الكثير من الوسائل لتخفيف معالجة الازدحام على الجسر، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بالنقطة الواحدة قريبا.

وعن مباني الجوازات، قال: "نحن نسعى إلى خدمة المستفيد في مكانه ونسعى إلى أن تكون مبانينا ذات خدمات مميزة، لتضاهي المباني المتطورة، ولكن السيارات التي في خارج المباني هي من ازدحام الطرق، ونحاول أن نتجاوز أي عثرة".

وقال ل"الرياض" عن المقطع المتداول لخلاف رجل الجوازات مع مسافر في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، " في البداية لم يحصل اعتداء، ولكن نحن لا نرضى بأي تجاوز وأي تصرف يخالف الآداب العامة، وسنحاسب، ولا نرضى بالخطأ، مع أن رجالنا بشر، وأعمالهم مراقبة عبر شبكات الكاميرات، و لن يضام أي أحد من افراد الجوازات. واستدرك بالقول إنهم لا يعلمون من المصور ولا فائدته من التصوير ولا كيفية التصوير، ونحن نقول أن أي تصوير لهدف الترويج والإشاعة مرفوض، ومن لديه أي ملاحظة فأبوابنا وهواتفنا مفتوحة للجميع، وهذا بتوجيه من ولي الأمر". وأضاف: " السماح لكبيرات السن بالسفر من غير تصريح هو أمر مسموح به من فترة، ولكن تحديد السن هو الذي تحت الدراسة الآن، وسيصدر بشكل عام ويعلن للإعلام في حينه".

وقال اليحيى بعد جولة في مطار الملك خالد الدولي شملت الكاونترات الجديدة في المطار: "الهدف من هذه الزيارة أن نكون مع زملائنا في الميدان ولنتأكد مع زملائنا أن الوضع يمضي حسب المخطط، ولمتابعة أي ملاحظات في الكاونترات الجديدة لنستدركها قبل البدء في أعمالها، التي ستبدأ قريبا قبل نهاية العام، والكاونترات الجديدة ستوفر الكثير من الميزات للمسافرين، بحيث لا يستهلك وقتاً كثيراً في المغادرة أو القدوم لإنهاء إجراءاته".

وفي أمر البصمة للمقيمات، قال اليحيى إنهم يدعونهن لتسجيل بصماتهن بعد أن كانت مقصورة على إصدار الإقامة والخروج النهائي، والآن سنضيف إليها الخروج والعودة وتجديد الإقامة، والآن لم يبق إلا العدد القليل من غير السعوديين لم يبصم في داخل المملكة، ومن بداية العام القادم لا "خروج وعودة" إلا ببصمة، وهم يتوزعون بين التابعين والعاملين، وهذا فيه فائدة للمقيم حتى يعرف هويته حين لا يكون معه الإقامة، بجانب فوائد أمنية أخرى".