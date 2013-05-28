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الاتحاد الأوروبى يدعو المعارضة السورية للمشاركة فى "جنيف 2"

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الاتحاد الأوروبى يدعو المعارضة السورية للمشاركة فى "جنيف 2" الاتحاد الأوروبى يدعو المعارضة السورية للمشاركة فى "جنيف 2"

دعا الاتحاد الأوروبى المعارضة السورية إلى المشاركة فى "مؤتمر السلام" المزمع عقده فى جنيف مطلع يونيو المقبل، وطالب كافة أطياف المعارضة للاستمرار فى العمل من أجل تحقيق حل سلمى للأزمة.

وشدد الاتحاد فى قرار مشترك لوزراء خارجيته، خلال اجتماعهم فى العاصمة البلجيكية بروكسل، على أهمية وجود معارضة قوية ومتحدة تمثل بديلا موثوقا للسوريين، داعيا الائتلاف السورى المعارض "إلى المشاركة فى مؤتمر السلام المخطط له وقيادة وفد المعارضة إليه".

وعبر الاتحاد عن "قلقه البالغ إزاء تدخل بعض الجهات الخارجية فى الحرب الدائرة فى سوريا"، فى إشارة إلى تدخل حزب الله اللبنانى، مؤكدا على أن هذا التدخل من شأنه تأجيج الوضع فى المنطقة وتهديد الاستقرار فيها.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى قد وافقوا، أمس، على عدم تمديد قرار الحظر المفروض على تسليح المعارضة السورية. الاتحاد الأوروبى المعارضة السورية.

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