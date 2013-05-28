مصادر لبنانية: رادار اليونيفيل لم يرصد انطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل

استبعدت مصادر أمنية لبنانية رفيعة المستوى أن يكون أُطلق ليلة أول من أمس صاروخ من بلدة برج الملوك فى قضاء مرجعيون- حاصبيا الواقعة بمحاذاة الحدود اللبنانية- الإسرائيلية باتجاه إسرائيل.

وقالت المصادر لصحيفة "الحياة"، إن أهالى المنطقة سمعوا دوى انفجار اعتقدوا أنه ناجم عن إطلاق صاروخ، لكن الرادار التابع لـ"يونيفيل" فى جنوب الليطانى لم يلتقط أى إشارة تدل على سقوط صاروخ.

ومع أن الرادار لم يسجل إطلاق أى صاروخ، فإن قوى مشتركة من الجيش اللبنانى والوحدة الإسبانية العاملة فى اليونيفيل سارعت إلى القيام بحملة تفتيش واسعة فى بلدة برج الملوك وجوارها، وصولاً إلى الأودية الواقعة فى المنطقة، ولم تعثر على أى أثر يدل على أن صاروخاً أطلق من داخل الأراضى اللبنانية.