صفحة الملك فاروق تعلن حصول ابنه على جواز سفر دبلوماسي بأمر السيسي (فيديو)

أعلنت الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق الأول- فاروق مصر على «فيس بوك»، الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح آخر ملوك مصر، أحمد فؤاد الثاني، جواز سفر دبلوماسي وكتب في خانة الوظيفة «ملك مصر السابق».

وهنأت «صفحة فاروق» آخر ملوك مصر على جوزار السفر الدبلوماسي، ونشرت فيديو لقناة «العربية» تذيع خلاله تفاصيل الخبر.

وذكرت «العربية» أن «أحمد فؤاد الثاني حصل على جواز السفر الدبلوماسي وفي خانة الوظيفة كُتب (ملك مصر السابق)، بعد لقائه مع سفير مصر في سويسرا».

وكتبت «صفحة فاروق»: «تتقدم الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق الأول- فاروق مصربخالص التهنئة القلبية لملك مصر السابق، الملك أحمد فؤاد الثاني، وذلك بعد منحه جواز سفر دبلوماسي، يحمل فيه لقب (ملك مصر السابق)».

و«صفحة فاروق» على «فيس بوك» معنية بنشر ما يتعلق بالملك الراحل وأسرته العلوية.

وأحمد فؤاد الثاني ولد في ١٦ يناير ١٩٥٢ بالقاهرة، وأصبح ملكًا على مصر في ٢٦ يوليو من العام نفسه.

وهو نجل الملك فاروق الأول من زوجته ناريمان.

وبعد عزل فاروق وتنازله عن العرش لابنه، شكل مجلس وصاية على العرش من الأمير محمد عبدالمنعم، وبهي الدين بركات، ورشاد مهنا (ممثل الجيش)، ثم أقال أعضاء مجلس قيادة الثورة رشاد مهنا، بعد أقل من 3 أشهر.

واستمر ملكًا تحت الوصاية ١١ شهرًا وعدة أيام، وانتهى عرشه بإعلان الجمهورية في ١٨ يونيو ١٩٥٣، وكان عمره عقب تنازل والده عن العرش 6 أشهر و10 أيام و8 ساعات.

تلقى تعليمه في مدارس سويسرا الداخلية، وكانت الدراسة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتعلم العربية بعد سن العشرين، ثم التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة جنيف عام ١٩٧١، وتخرج فيها عام ١٩٧٥.