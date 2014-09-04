وزير الأوقاف يحذر من «الشواذ ومروجي الخلاعة والفجور»: فلنصحح أوضاعنا

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بيانًا، الأربعاء، اعتبر خلاله أن«أي وطني غيور على دينه ووطنه مسلمًا كان أم مسيحيًا لابد أن يراعي قيم هذا المجتمع وآدابه وفطرته السليمة النقيّة».

وشدد «جمعة»، في بيانه، الذي نشر على موقع وزارة الأوقاف، رفضه لما سماهم «قوى التطرف والإرهاب»، مستنكرًا في الوقت نفسه «الخلاعة والمجون والإسفاف والشواذ».

وأوضح: «مع إيماننا الكامل بحرية التعبير المنضبطة بضوابط القيم والأخلاق والحضارة الإسلامية والعربية والمصرية الراقية، التي لا تقبل الإسفاف ولا الانحلال ولا الخلاعة ولا المجون ولا الابتذال، ولا الفوضى الأخلاقية تحت مسمى الحرية أو أي مسمى آخر، فإننا نؤكد أن مصر تواجه تحديات خطيرة في الداخل والخارج».

وأضاف: «أي وطني غيور على دينه ووطنه مسلمًا كان أم مسيحيًا لابد أن يراعي قيم هذا المجتمع وآدابه وفطرته السليمة النقيّة، ورفضه لكل الظواهر الشاذة مهما كان غطاؤها أو مسماها، لأنها في النهاية لا تخدم سوى قوى التطرف والإرهاب، التي تزعم أنها حامية حمى الدين والأخلاق ، وأن بُعدها عن الساحة قد أتاح للبعض هذه الدرجة من الإسفاف، مما يحملنا جميعًا مسؤولية كبيرة تجاه ديننا ووطننا وقيمنا الحضارية الأصلية الرافضة للشذوذ والشواذ، والانحراف والمنحرفين، والخارجين على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده الراسخة، ومروجي الخلاعة والمجون والفجور تحت أي مسمى كان، تشمئز له النفوس الصافية، ويبرأ كل وطني صادق يدرك حجم التحديات التي نعيشها من أن يقع فيه».

واختتم: «فلنصحح جميعًا أوضاعنا قبل فوات الآوان».