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زعماء غربيون يجتمعون مع رئيس أوكرانيا لمناقشة تصرفات روسيا

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قال مصدر بالحكومة البريطانية، الأربعاء، إن زعماء الولايات المتحدة والدول الرئيسة في الاتحاد الأوروبي سيناقشون تصرفات روسيا في أوكرانيا، أثناء اجتماع مع الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في ويلز.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «يتعين على الحلف أن يظهر بوضوح أن تصرفات روسيا غير مقبولة، وأننا ندعم شعب أوكرانيا وحقهم في تقرير مستقبل بلدهم».

وسينضم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي، لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وأضاف المصدر: «الاجتماع سيتيح للزعماء فرصة الاستماع إلى تقييم بوروشينكو لأحدث تطورات الوضع على الأرض ومناقشاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسيرسل أيضًا إشارة واضحة إلى دعمهم لسيادة أوكرانيا وأن المسؤولية تقع على عاتق روسيا للحد من تصعيد الوضع».

وتحدث «بوروشينكو» هاتفيًا مع «بوتين»، الأربعاء، وقال مكتبه أنهما إتفقا على وقف لإطلاق النار.

ونفت روسيا، التي تقول إنها غير مشاركة في القتال، أن تكون توصلت لمثل هذا الاتفاق، وحدد «بوتين» في وقت لاحق خطة من جانبه لوقف لإطلاق النار، رفضها رئيس الوزراء الأوكراني.

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