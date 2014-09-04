مطر الطاير: 70 مليار درهم لتطوير البنية التحتية في دبي خلال 8 سنوات

أعرب المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن سعادته بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق وغياب الجريمة المنظمة وقلة التضخم، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وبفضل السعي الدؤوب للحكومة لتحقيق مراكز متقدمة عالمياً في كافة القطاعات.

وقال: «أنفقت حكومة دبي في السنوات الثماني الماضية أكثر من 70 مليار درهم، لتطوير البنية التحتية لقطاع الطرق والنقل في الإمارة، منها 30 مليار درهم لقطاع الطرق وحده، وارتفع عدد المسارات على خور دبي من 19 مساراً في عام 2006، إلى 48 مساراً في الوقت الحالي، بنسبة زيادة بلغت 153%، وارتفع طول شبكة الطرق من 8715 كيلومترا في 2006، إلى 12634 كيلومترا، فيما ارتفع عدد الأنفاق من 35 نفقاً إلى 57 نفقا» ، منوها بأن هذه الشبكة المتكاملة من الطرق والجسور والمواصلات العامة بأنواعها المتعددة من حافلات ، وسيارات اجرة، و التاكسي المائي، والفيري، ومترو دبي، وقريبا الترام، تتوافق مع التطور السريع الذي تشهده الامارة في كافة الميادين، والتوسع المستمر في حركة البناء والسكان، وها هو يحقق مراكز عالمية يفخر بها الجميع.

ولفت إلى أن الدولة استثمرت ميزانيات ضخمة في تطوير البنية التحتية في كافة المجالات، وأحدثت نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالنقل والطرق، تلبي متطلبات النهضة العمرانية والاقتصادية الشاملة، وتحقق السعادة والرفاهية لسكان وزوار الدولة على حد سواء.