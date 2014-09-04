محمد بن راشد: نتطلع للوصول إلى المريخ بالعلم والمعرفة وقوة الإرادة والإيجابية

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أبناء الوطن وبناته وكل شرائح المجتمع كلاً من موقعه للعمل بروح الفريق والتسلّح بالطاقة الإيجابية للوصول إلى الهدف مهما بدا للغير بعيد المنال. وقال: "نحن نتطلع للوصول إلى المريخ ليس بالقوة، بل بالعلم والمعرفة وقوة الإرادة والإيجابية".

وأضاف سموه: "إن أصحاب الهمم العالية هم من يسطّرون المجد والفخار لدولتنا التي باتت تنافس وبجدارة على المركز الأول عالمياً، فنحن كقيادة وحكومة ومؤسسات وشعب قادرون على صنع المستقبل الواعد لأجيالنا المتعاقبة، ونحن أهل للوصول إلى العُلا - ولكن - من طلب العُلا من غير كَدٍّ سيدركها إذا شاب الغراب".

جاء ذلك خلال لقاء سموه في قصر سموه في زعبيل، ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، جمعاً من الشيوخ والوزراء ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وكبار المسؤولين في الدولة الذين هنأوا سموه على تقدم دولة الإمارات وتبوئها المركز الثاني عشر في التنافسية العالمية بعد أن كانت في المركز التاسع عشر قبل عام واحد فقط حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام 2014 - 2015.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء الأسبوعي، الذي تخلله مأدبة غداء، عن اعتزازه بما وصلت إليه دولتنا العزيزة من مراتب متقدمة في شتى الميادين، وعلى مختلف المستويات إقليمياً وعالمياً، واعتبر سموه أن أي إنجاز تحققه الدولة لا يمكن له أن يتم أو يكون دون جهود أبناء وبنات الوطن الفكرية والإبداعية المعزّزة بالثقة والإرادة والتصميم وقهر التحديات.

من جهة أخرى، تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني من الحضور بمناسبة الفوز الكبير الذي حققه سمو ولي عهد دبي في بطولة العالم لسباق القدرة في نورماندي في فرنسا أخيراً، والذي انتزع فيها البطولة بجدارة ومهارة فائقة رفعت علم دولة الإمارات عالياً على المستوى الدولي.

وألقيت في هذه المناسبة القصائد الشعرية أمام سموه والحضور من قبل عدد من الشعراء الذين أشادوا بفروسية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومهارته الفائقة في ركوب الخيل ومداراتها وفهمها، ما جعله من أوائل الفرسان الشباب على المستويين الإقليمي والدولي المشهود لهم بالشجاعة والإقدام وعشق الخيل منذ نعومة أظفاره .