سلطان القاسمي يعتمد 308 منح دراسية في جامعة الشارقة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لجامعة الشارقة، 308 منح دراسية في جامعة الشارقة للعام الجامعي 2014-2015، منها 189 منحة بكالوريوس لمن يراوح دخل أسرته بين 15000-1500 درهم، و110 منح للماجستير، و9 منح دكتوراه، كما رفع سموه عدد المنح المقدمة من هيئة كهرباء ومياه الشارقة من 550 650- بواقع 100 منحة إضافية، فيما تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في جامعة القاسمية، على أن تبدأ الدراسة فيها منتصف أكتوبر المقبل.

إلى ذلك، أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن أسماء المستحقين للمنح الدراسية من طلبة وطالبات الثانوية المتفوقين، إذ تم تقديم 655 منحة دراسية لطلبة وطالبات الثانوية المتفوقين هذا العام، وذلك بعد الانتهاء من كل الإجراءات التي أقرتها لجنة المنح الدراسية.

شروط

وفرضت الهيئة مجموعة من الشروط للحصول علي المنح الدراسية لعام التي تضمنت الحصول على معدل لا يقل عن 85% في الثاني عشر، كما توجد منحة دراسية كاملة ونصف منحة، وذلك على أساس دراسة الحالة الاجتماعية والمادية لولي الأمر من واقع المستندات والأوراق المقدمة من الطالب، ووفقاً لمتطلبات سوق العمل، ويتم إرسال رسالة نصية إلى جميع الطلاب والطالبات المتقدمين، سواء الذين سيحصلون على منحة كاملة أو نصف منحة، أو الاعتذار عن عدم حصولهم على منحة دراسية.

ويشترط في استمرار المنحة بالنسبة إلى الملتحقين بالدراسة خلال العام الدراسي 2014-2015 تحقيق معدل فصلي لا يقل عن 2.5%، وفي حالة تدني المعدل عن المطلوب، يتم وقف المنحة عن الطالب حتى يتم رفع معدله، وذلك بالدراسة على حسابه الخاص في الفصل الدراسي التالي (الأول - الثاني)، دون الفصل الصيفي، ولمدة واحدة فقط، وتمت الموافقة على المنح الدراسية للطلاب والطالبات بمعرفة اللجنة المختصة، بعد فحص أوراق المتقدمين ودراستها.

وتقسم المنح إلى نوعين، نصف منحة ومنحة كاملة لطلبة الثانوية المتفوقين، بحسب معيارين أساسيين، وهما راتب ولي أمر الطالب، ونوع المدرسة حكومية أو خاصة، فإذا كان راتب ولي الأمر في المدرسة الحكومية يقل عن 50 ألف درهم، فيُعطى منحة كاملة، وأما إذا كان راتب ولي أمر طالب في مدرسة خاصة من 25 ألفاً فما فوق، فيحظى الطالب بنصف منحة دراسية.