نائب رئيس الدولة: التنمية الحقيقية مفتاح الاستقرار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مفتاح الاستقرار الحقيقي في الدولة يكون في إحداث تنمية حقيقية، وأضاف سموه في تدوينة نشرها عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه رغم التحديات التي تمر بها المنطقة إلا أن التركيز يتمثل في إحداث نقلة نوعية في البلاد، ونشر سموه في التدوينة أبرز النتائج العالمية التي حققتها الدولة حيث دون سموه: «صدر اليوم (أمس) تقرير التنافسية عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تقدمت الإمارات 7 مراتب خلال عام واحد لتكون في المركز 12 عالميا في التنافسية الكلية، في التقرير الذي يقيم 144 دولة تقدمت الإمارات في 78 مؤشراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً خلال عام واحد فقط».

خيارات

وقال سموه: «التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة، الإمارات الأولى عالمياً في قلة التضخم وغياب الجريمة المنظمة والثانية في فاعلية الإنفاق الحكومي والثالثة عالمياً في الثقة بالقيادة والحكومة، وأيضاً الإمارات الأولى عالمياً في جودة الطرق والثانية عالمياً في البنية التحتية لقطاع الطيران والثالثة عالمياً في قلة البيروقراطية الحكومية».

وختم سموه تدوينه قائلاً: «رغم التحديات التي تمر بها المنطقة حولنا إلا أن تركيزنا هو إحداث نقلة تنموية في بلدنا.. مفتاح الاستقرار الحقيقي يكمن في إحداث تنمية حقيقية».

وتفاعلت وكالات الأنباء العالمية مع تدوينة سموه حيث نشرت بلومبيرغ أبرز تدوينات سموه.