من المسؤول عن تسريب أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد؟

بعدما أعلنت شركة روتانا المنتجة لألبومات عمرو دياب أن ألبوم عمرو الجديد "شفت الأيام" سيتم طرحه في 20 سبتمبر الجاري، فوجىء جمهور النجم أمس بتسريب إحدى أغنيات الألبوم وهي الأغنية التي تحمل عنوان"جانا"، والتي يهديها عمرو لابنته التي تحمل الإسم نفسه.

بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن التسريب جاء من الشركة نفسها، وهو ما اعتادوه من ألبومات عمرو حيث يتم طرح أغنيتين أو ثلاثة من الألبوم، وإيهام الجمهور أنها تسربت، وهو ما يعد نوعاً من الدعاية للألبوم خاصة وأن الألبوم يحتوي على 11 أغنية، وتسريب أغنيتين منه لا يعني حرقه بالكامل.

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