والدة أنجلينا جولي الراحلة حاضرة في زفافها

بالرغم من وجود أولادها والمحبين والأصدقاء المقربين إلى جانبها في يوم زفافها الذي إنتظرته لسنوات عدة، إلا أن النجمة العالمية Angelina Jolie لم تنس والدتها Marcheline Bertrand التي توفيت في العام 2007 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وخلال حديثها لصحيفة People الأمريكية، قالت Jolie البالغة من العمر 39 عاماً، والتي لم يشغلها زواجها عن سوريا، إنها وزوجها الممثل Brad Pitt تذكرا والدتها الراحلة خلال الحفل، ووقفا دقيقة صمت تقديراً لروحها التي ما زالت تعيش معهما بالرغم من غيابها.

وخلال الحفل، قام James Haven شقيق Angelina بتقديم إحدى مجوهرات والدته Bertrand لها، وفي هذا الإطار قالت Jolie: أنا أرتدي خاتم وردة كانت ترتديه قبل وفاتها، كما أن James أيضاً يضع إحدى مجوهراتها كذكرى منها.

يشار إلى أن Angelina Jolie و Brad Pitt تزوجا منذ حوالي الأسبوعين في حفل بسيط أقيم في نيس بفرنسا، وإرتدت النجمة خلال الزفاف فستاناً من تصميم العالمية Donatella Versace، وطرحة مزينة برسومات إختارها أطفال Jolie المدللين.