ضبط 66 هارب من تنفيذ أحكام قضائية.. و110 مخالفة مرورية بالسويس‎

أعلنت مديرية أمن السويس، عن نجاح حملة أمنية مكبرة أقيمت على مدار يومان استهدفت ضبط العناصر الخارجين عن القانون وحاملى الأسلحة النارية ومتاجرى المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

وتلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس واخطار من إدارة البحث الجنائي بالسويس، بنجاح حملة بمشاركة ضباط الادارة وأدارة التموين تمكن خلالها من ضبط 66 هارب من تنفيذ أحكام قضائية ، بالإضافة لضبط 10 دراجة بخارية مخالفة للقانون وتحرير 100 مخالفات للسيارات بسبب سير عكس الاتجاه والحديث فى التليفون أثناء القيادة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجاري تحرير محاضر بالوقائع وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.