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نائب الرئيس الأمريكي : الولايات المتحدة ستلاحق ” داعش ” حتى “ابواب جهنم”

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نائب الرئيس الأمريكي : الولايات المتحدة ستلاحق ” داعش ” حتى “ابواب جهنم” نائب الرئيس الأمريكي : الولايات المتحدة ستلاحق ” داعش ” حتى “ابواب جهنم”

جون بايدن

تعهد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء ، بتحقيق العدالة ومحاسبة قتلة الصحفيين الامريكيين اللذين قتلا ذبحا على يد التنظيم الإرهابي خلال اسبوعين.
> وحذر بايدن في كلمة ألقاها اليوم في احدى القواعد البحرية الامريكية بنيوهامبشير من ان الولايلات المتحدة ستلاحق تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) حتى “ابواب جهنم” على حد قوله.

وأضاف أنه عندما يصاب الامريكيون بأذى نحن لا ننسحب، وعليهم ان يدركوا اننا سنلاحقهم حتى ابواب جهنم حتى يمثلوا امام العدالة لان جهنم ستكون مثواهم الأخير.

واستطرد بايدن قائلا، إنَّ الصحفي ستيفن سوتلوف الذي قتل ذبحا امس وضع حياته في خطر لنقل ما يحدث للشعب السوري، مشيرا الى ان عناصر داعش البربرية عندما قتلوا سوتلوف بنفس الطريقة التي لجأوا اليها في قتل الصحفي جيمس فولي اعتقدوا ان ذلك سيقلل من تصميم الولايات المتحدة وسيرهبها ولكن اذا اعتقدوا انهم سيرهبون الامريكيين فهم لا يعرفون الشعب الأمريكي.

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