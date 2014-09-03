تقرير - كيف تعوض فرنسا اعتزال ريبري عن طريق جريزمان

(إفي): رغم أن المهاجم أنطوان جريزمان وافد جديد إلى صفوف المنتخب الفرنسي، فيبدو أنه خلال الفترة المقبلة سيقوم بدور كبير في محاولة لملء الفراغ الناجم عن غياب فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا.

وأصبح لاعب أتليتكو مدريد الإسباني الجديد جزءا هاما للغاية في تشكيلة ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، الذي يؤكد "لقد أظهر لنا أمورا مثيرة للاهتمام. انه شاب يحتاج للخبرة، والقة وتجاوز المراحل كي يكون أكثر فعالية".

ولا ينسى المدرب الفترة السيئة التي عاشها مع منتخب الشباب تحت 21 عاما، عندما كلفته ليلة من العبث حرمانه من اللعب دوليا لمدة عام، ما أخر انضمامه للمنتخب الأول.

وأكد ديشامب أن اللاعب ربما تمادى بعض الشيء نتيجة ثقته الزائدة بالنفس ولكن "مع مدربه الحالي في أتليتكو (دييجو سيميوني) سيتوجب عليه العمل كثيرا كي يحجز مقعدا في التشكيلة الأساسية".

وكان جريزمان أحد أبرز لاعبي فرنسا في مونديال البرازيل، وكانت الدموع التي ذرفها في نهاية مباراة ربع النهائي أمام ألمانيا، والتي فازت بها الماكينات بهدف نظيف، ايجازا لاحباط الفرنسيين.

وقال اللاعب الدولي "نشعر أننا أهدرنا فرصة كبيرة".

ولعب جريزمان تسع مباريات دولية سجل خلالها ثلاثة أهداف، لكنه أصبح أحد أعمدة منتخب الديوك التي بالتأكيد سيرتكز عليها في الفترة المقبلة.

وأوضح "لا أشعر بمسئولية خاصة، لا أتأثر بعدم وجود ريبيري، احاول القيام بعملي على أفضل وجه ممكن".

ويأتي اسم المهاجم ضمن جيل جديد من اللاعبين الفرنسيين يضم المدافع رافائيل فاران وباول بوجبا، ولكنه أكد أن هناك الكثير من الأمور التي ينبغي عليه تعلمها من أصحاب الخبرات