«التأمين الصحى» تُخْضِع «الأكاديمية الوهمية» لإشرافها

كشفت مستندات جديدة، حصلت عليها «المصرى اليوم»، عن صدور خطاب رسمى من الهيئة العامة للتأمين الصحى، موقعا من الدكتورة سهير عبدالحميد، مدير فرع القاهرة، رئيسة إدارة التدريب السابقة، ومختوما بشعار الجمهورية، يفيد باعتراف التأمين بأن الأكاديمية الوهمية، التى تعاقد معها التأمين تحت اسم: «الأكاديمية الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة» تخضع للإشراف العلمى والفنى للتأمين الصحى.

وجاء فى مضمون الخطاب الصادر فى 22 إبريل 2012 «تشهد الهيئة العامة للتأمين الصحى بأن أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة بفروعها على مستوى الجمهورية، والتى يمثلها السيد محمد حسين قنديل، تخضع للإشراف العلمى والفنى للتأمين الصحى لتنفيذ برنامج مساعد خدمات صحية فى (التمريض- الصيدلة- التحاليل- السكرتارية الطبية- الأشعة- صيانة الأجهزة الطبية) بالمشاهدة لخريجى المؤهلات العليا والثانوية العامة والدبلومات الفنية بأنواعها (تجارى- صناعى- زراعى) للحصول على شهادة مساعد خدمات صحية معتمدة من الطرفين فى التخصصات المذكورة أعلاه لمن يجتاز البرنامج بنجاح بناء على البروتوكول المبرم بين الهيئة والأكاديمية».

وقالت مصادر مسؤولة داخل الهيئة إن هذه الوثيقة تعد المسوغ الرئيسى وراء تحايل الأكاديمية الوهمية على الطلاب الذين التحقوا بها، ولاسيما أنها قامت بنشر هذه الوثيقة على جميع المواقع الإعلانية، رغبة فى جذب خريجى الدبلومات للحصول على هذه الشهادات، مقابل دفع 8000 جنيه، يتم توريد 200 جنيه منها للتأمين الصحى على دفعتين.

وأكدت أن هذه الوثيقة تعد بمثابة سابقة «خبرة مزيفة»، لأنها تم تقديمها فى بداية التعاقد، بهدف تعزيز موقف الأكاديمية الوهمية أمام الطلاب الراغبين فى الالتحاق بها.

وتساءلت المصادر عن السبب وراء إصرار التأمين على إصدار تلك الوثيقة، على الرغم من أن التعاقد المبرم بين الهيئة والأكاديمية الوهمية لم يتضمن التزام الهيئة بإصدار تلك الوثيقة، ورجحت المصادر أن يكون السبب فى ذلك تسهيل مهمة الأكاديمية الوهمية فى خداع الطلاب.

وأوضح مستند آخر، بمثابة بيان درجات، يحمل شعار هيئة التأمين الصحى والأكاديمية المزعومة معا، دراسة الحاصلين على تلك الشهادات نحو 21 مادة علمية أبرزها علم الطفيليات وعلم الفيروسات والكيمياء التحليلية، والكيمياء الإكلينيكية، والتشريح ووظائف الأعضاء، خلال 60 يوما بالمشاهدة. ووفقا لمصادر داخل الهيئة، فإن هذا الأمر يعد غير منطقى بالمرة، ولاسيما أن مثل هذه المواد تحتاج لكليات متخصصة مجهزة بمعامل على أعلى مستوى، مشيرة إلى أن الهيئة خالفت القانون باعتماد هذه «الورقة» الموقع عليها من قبل سهير عبدالحميد، ومختومة بالشعار.

وتابعت المصادر: «يوجد داخل نيابة الأموال العامة ضمن مستندات القضية شهادات من قِبَل الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة، والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، ووزير التربية والتعليم، تؤكد عدم أحقية الهيئة والأكاديمية المزعومة فى إصدار أى شهادات علمية أو تدريس أى مواد».

وأشارت المستندات إلى أن إدارة الشؤون القانونية بالهيئة أرسلت، فى شهر يوليو الماضى، السيد المحامى محمود عبدالمطلب، مراجع ومعد التعاقد الأصلى، إلى مباحث الأموال العامة، بناء على طلب المباحث، للرد على وجود هذا التعاقد المخالف، وقد تقدم بمذكرة رسمية موقعة منه هو وعضو آخر من الشؤون القانونية بالهيئة، ومعتمدة من رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية والسيد الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة الحالى، إلى مباحث الأموال، متضمنة قيام مدير الإدارة العامة للتدريب بارتكاب نحو 18 «مخالفة جسيمة»، ذكر منها استغلال شعار الهيئة، ووجود شهادات على بياض، والتوقيع على بيانات درجات، وختمها بخاتم شعار الجمهورية، وإصدار شهادات علمية بالمخالفة للواقع، وغيرها، فى محاولة لتبرئة أنفسهم من الواقعة، لاكتشاف مباحث الأموال العامة أن مستندات الواقعة تحت أيدى رئيس الهيئة الحالى، دون إخطار الجهات الرقابية الرسمية من تاريخ علمه بها، فى 5 مارس الماضى.