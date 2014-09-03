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الخارجية: «شكري» يسلم رئيس وزراء إثيوبيا رسالة من السيسي الخميس

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قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزير الخارجية، إن وزير الخارجية قارب على الانتهاء من جولته الأوربية بزيارة العاصمة الإيطالية روما حيث سيلتقي وزيرة الخارجية الإيطالية.

وأكد «عبد العاطي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الأربعاء، أن زيارة وزير الخارجية تضمنت إجراء حوارًا متعمقًا مع المسؤولين بالدول الثلاث فرنسا وألمانيا وإيطاليا والاستماع إلى وجهة نظرهم في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، كما تم مناقشة الأوضاع الإقليمية خاصة القضية الفلسطينية والوضع المتأزم في ليبيا.

وأوضح «عبد العاطي» أن وزير الخارجية سيزور، الخميس، العاصمة الإثيوبية وسينقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح إلى رئيس الوزراء الإثيوبي حول مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وملف سد النهضة ومياه النيل في ضوء ما أسفر عنه الاجتماع الأخير لوزراء الموارد المائية في السودان.

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