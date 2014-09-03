أمنيات صرصار مقلوب على ظهره

يعيش وحيدا وسط الزحام، تائها في عزلته، يبيع الوجع للأصحاء، ويوزع على المرضى زهور الشفاء، يبوح بصمت معتم، يقول ولا يقول، يخفي الحكايات التي يريد، ويحكي ما لا يريد.

لا أعرف هل إبراهيم البجلاتي هنا فعلا؟، أم أنه في عالم بعيد/ قريب؟ تراه لكنك لا تستطيع أن تلمسه، ربما يكون طيفا، أو يكون أنت، أو يكون الغموض الذي نعرفه ولا نعرفه، البجلاتي طبيب لا يشبه الأطباء، وشاعر لا يشبه الشعراء، قد يكتب نصوصًا تشبه الشعر، لكنه لا يشبه أحدا، وشعره أعصى من أن يرضاه ناقد أو يحيط به قارئ، أو يحتويه إطار.

في أحدث دواوينه «أنا في عزلته» يسجل البجلاتي بعضا من الملاحظات في بطاقة الحالة الصحية المعلقة على سرير عالم مريض.

لقد شعرت بالخوف من التسرع في نقد هذا الديوان الموحش رغم انخراطه، الغرائبي من فرط عاديته المدهشة، لذا هربت من النقد إلى اختيار مقتطفات تكشف جانبا من متلازمة الغربة والخواء في مول العصر الصاخب.

***

نعرف بعضنا منذ زمن طويل

هو نصفي الملحد وأنا نصفه التائب

***

كنبيلين من أصحاب المهن المنقرضة

جلسنا في ظل شجرة كبيرة

أشعل كل منا سيجارة الآخر

ونفث دخانها إلى أعلى

كأنه يلضم خيطا في إبرة

أصلها في الأرض

وسنها مرشوق في سحابة عابرة

***

فيما يشبه حكاية حزينة لا تجلب النوم

أكد لي أنه سيصحو ذات يوم وقد نبت له جناحان

لن يعرف كيف يطير بهما

سيطويهما

ويقعد على حرف الشباك مثل بومة

تتأمل الفراغ

***

دائما

يريد أن يكون في مكان آخر

جرب أكثر من مدينة وأكثر من بلد

ليس ملولا بطبعه

بل كان يقعد

يحفر ظله في المكان

ويعطي المكان فرصة أن يكون مكانا آخر

لا ينجح المكان بالطبع

ولا يستطيع هو أن يكون شخصا آخر

***

لا يحب النهايات السعيدة

لا يحب النهايات أصلا

فهو يعتقد أن الحياة مستمرة إلى الأبد

وأن الله لن يأخذه

ووراءه هذه الكومة الهائلة

من الأشياء التي بدأها ولم ينته منها

هل كان خائفا وهو يمدح الكسل؟

ربما

وربما كانت المسألة كلها مجرد غباء

***

قام من النوم بعين سوداء وأنف مكسورة

فقد ردود أفعاله السريعة

صار جادا للغاية

غبيا

وخجولا مثل بنت شرقية تخفي ليمون صدرها بانحناءة

هو نفسه انحنى

وصار بإمكانه أن يقضي نهارا كاملا في حل أحجية بسيطة

مثلا: ما هو المشترك بين الناس والأسماك؟

زعنفة الظهر

أم العيون الميتة؟

***

في الصباحات البعيدة

البعيدة جدا

اعتدت أن أصحو – رغم عذاب الليل – بمزاج معتدل

وفي الأغلب كنت أردد أغنية ما

وأنا أحلق ذقني

وأنا أشرب القهوة

وأنا أخرج

وأغلق الباب ورائي

.....

الآن أصحو صامتا

مثل ذئب وحيد في البراري

***

قبل ثلاثين عاما

حاولت أن أكتب شيئا عن الحزن

دون ذكر الكلمة نفسها

وفشلت

لو نجحت في ذلك وقتها

لما احتجت إلى تنظيف رئتي من الهواء الآن.

***

أحب عصير البرتقال في الشرفة

ليس هذا أوان البرتقال

وليس لدي شرفة

لدي الكثير من الشاي والكسل

وأمل ضعيف أن تحبني امرأة كما أنا

***

ماذا يفعل صرصار مقلوب على ظهره بين الصالة والمطبخ؟

لا أعرف بالضبط

والاحتمالات ليست كثيرة جدا

من بينها

أنه سيكون ممتنا لجيش صغير من النمل

يسحبه باتجاه الحائط

وربما يرش على جحيمه الخاص

قليلا من السكر

***

يا إلهي

لا أريد أن أتعلم الرقص

أو المشي على الماء أو كسر الزجاج

أريد أن أكون شريرا لبعض الوقت

***

لو كانت ذراعي قوية

لاشتغلت نحاتا

يثبت الزمن

بضربة إزميل في الحجر

.....

لو كانت ذراعي أقوى

لاشتغلت عتالا في ميناء

لأحلم دائما بالضفة الأخرى

***

لا أحب البقاء هنا

ولا أعرف إلى أين أذهب