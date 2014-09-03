أسئلة بسيطة حول المشروع الكبير

حينما شقت قناة السويس (1859- 1869) بطول 190 كم كان سير المراكب فيها قائما على فكرة «القوافل» حيث إن الممر لم يكن يسمح لأكثر من سفينة بالمرور في نفس الوقت، وعليه كانت السفن تتجمع في الشمال والجنوب على هيئة «قوافل»، فتتحرك قافلة الجنوب وتظل قافلة الشمال منتظرة لحين عبورها، ثم تبدأ قافلة الشمال في الحركة والعكس.

وفي سنة 1949 شق «الملك فاروق» قناة فرعية بطول 10كم عرفت باسم (تفريعة البلاح أو قناة فاروق) في منطقة البلاح 25 كم شمال الإسماعيلية، تستخدم كجراج تسمح للسفن بالانتظار فيه، لحين عبور القافلة المعاكسة، وبذلك تزيد سرعة مرور السفن بالقناة وتقل ساعات الانتظار.

وفي سنة 1981 شق الرئيس الراحل «أنور السادات» قناة أخرى بطول 15 كم عند مدخل القناة بالقرب من مدينة بورسعيد عرفت باسم «التفريعة» وكان الهدف منها أن تستخدم كمرفأ انتظار بالقناة.

واليوم حين نتحدث عن (مشروع قناة السويس الجديد) فإننا في الحقيقة نتحدث عن ثلاثة مشاريع وليس مشروعا واحدا:

الأول: حفر قناة موازية بطول 35 كم من «البلاح» شمالا إلى «البحيرات المرة» جنوبا تسمح بازدواجية مرور السفن وبذلك لا تضر السفن للانتظار بل تكون الحركة مباشرة دون توقف، مما سوف يسمح بمرور 96 سفينة يوميا سنة 2023 بدلا من 48 سفينة يوميا الآن...هذا الجزء تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

الثاني: إنشاء ستة أنفاق تربط بين ضفتي قناة السويس (ثلاثة بالإسماعيلية وثلاثة ببورسعيد) مما يساهم في تنمية وإعمار سيناء وسهولة العبور منها وإليها.. وقد أسند تنفيذ هذا المشروع إلى الهيئة القومية للانفاق

الثالث: تطوير مدخلى القناة، الشمالي (بورسعيد/ بورفؤاد) والجنوبي (السويس)، والتطوير هنا سوف يشمل إقامة مناطق صناعية ومراكز خدمية للسفن فيما يمكن أن نطلق عليه إنشاء «هونج كونج» جديدة وقد فازت شركة «دار الهندسة» بالتخطيط لهذا الجزء من المشروع.

المؤكد أننا أمام مشروع ضخم لا يمكن إلا أن نصفه بالمشروع القومي العملاق، وأيا كان توجهك السياسي أو موقفك من النظام الحاكم الآن، فإنه يتحتم علينا مناقشة الموضوع بشيء من العقلانية، فمشروع بهذا الحجم حين تشوبه أسئلة تبدو منطقية فلزاما علينا أن نطرحها وواجب على المسؤولين أن يجيبونا.

1- العملية الأصعب في شق القناة الجديدة هي حفر 500 مليون متر مكعب منها 258 مليون متر مكعب حفر في الصحراء ( حفر على الناشف ) و242 مليون متر مكعب حفر في البحيرات (تكريك).

الرقم المعلن لتكلفة الحفر على الناشف هو 4 مليارات جنيه بواقع 15.5جنيه تكلفة المتر المكعب الواحد، في حين يقول بعض المهندسين إن سعر السوق هو 7 جنيهات فقط إذن نحن نتحدث هنا عن فرق سعر 2 مليار جنيه تقريبا.. نفس الشيء بالنسبة للتكريك، فالتكلفة المعلنة 15 مليار جنيه بواقع 62 جنيها للمتر، في حين هناك من يقول إن سعر السوق 25 جنيها للمتر.

وعليه فإن هناك وفقا لما يقوله بعض المهندسين إجمالي فرق أسعار في تكلفة الحفر حوالي 9 مليارات جنيه وهو رقم مرعب يحتاج إلى تفسير، إذ ربما يكون هناك لبس في الأمر اختلط على أصحاب هذا الرأي يزول بتوضيح من المسؤولين.

2- المسافة بين قناة السويس والتفريعة الجديدة في حدود 750 مترا، هناك من يقول إن هذه المسافة خطر محقق على المشروع ككل، إذ إننا كان ينبغى أن نبعد 2 كم على الأقل حتى نضمن انه لن تظهر مياه أثناء الحفر، لأن ظهور المياه معناه أننا سوف نتوقف عن الحفر على الناشف ونتحول إلى التكريك، وهو ما يعد تكلفة باهظة قد تؤدي إلى تعثر المشروع تماما.

فهل تم وضع هذا في الحسبان؟ وهل صحيح (هندسيا) أننا كان يجب علينا أن نبعد أكثر مما نحن عليه الآن؟ البعض يتحدث عن أن الاقتراب من القناة كان قرارا أمنيا وليس فنيا، فإذا كانت هذه الأقاويل سليمة، ما التدابير الفنية التي اتخذناها لمجابهة ظهور المياه (لا قدر الله) إن ظهرت؟

3- في حديث اللواء مهاب مميش تحدث عن أن المشروع سوف يرفع معدل سريان السفن بالقناة من 48 سفينة يوميا الآن إلى 97 سفينة يوميا بحلول عام 2023.

وهنا يتساءل بعض الاقتصاديين عن كيفية حدوث هذه الطفرة في عدد السفن المارة بالقناة، فمعدلات مرور السفن مرتبطة ليس بنا فحسب، بل بحركة التجارة العالمية، ومعدل الزيادة في التجارة العالمية لا يتجاوز 5% سنويا في أفضل الأحوال، وعليه فإن تضاعف عدد السفن المارة كما هو مأمول أمر يصعب على كثير من المحللين الاقتصاديين إدراكه أو فهمه؟

4- الجزء الثاني من المشروع سوف يشمل إقامة مناطق صناعية على مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وهو ما نرجوه جميعا فالمصانع تعني فرص عمل وتصدير ودورة لرأس المال نحن في أمس الحاجة إليها.

لكن السؤال كيف سنمد هذه المصانع بالطاقة؟ إذا كنا نحن الآن لدينا عجز في الطاقة الموردة للمنازل، وكثير من مصانعنا الحالية شبه معطلة بسبب أزمة الطاقة… وبحلول عام 2023 سوف نكون مطالبين بزيادة مواردنا من الطاقة لاستيعاب الزيادة في الاستهلاك الناجمة عن زيادة السكان، وتوفير طاقة للمصانع الموجودة حاليا، بالإضافة لتوفير الطاقة لهذه المناطق الصناعية الجديدة.. السؤال ما هي خطة الحكومة لتوفير كل هذه الطاقة؟

5- الحديث يدور عن استقدام استثمارات أجنبية والتركيز بشكل ما على استثمارات عربية.

المقلق هنا أن طيلة السنوات العشر الأخرى من حكم مبارك، وفي ظل وضع سياسي وامني مستقر، وعلاقات جيدة مع الخليج كان إجمالي الاستثمارات العربية طيلة السنوات العشر (50 مليار جنيه) بواقع 5 مليارات جنيه في السنة.

وهو رقم زهيد جدا بالمقارنة بالحجم المأمول استقدامه من الاستثمارات، ومن شبه المعلوم بالضرورة أن العرب لم يستثمروا هنا في الصناعة من قبل، أغلب أموالهم ضخت في الفنادق والعقارات… السؤال هنا من هم المستثمرون المستهدفون لهذا المشروع؟ مع ملحوظة أن المستثمر يهمه أمران (الأمن والطاقة).

6- شهادات الاستثمار المزمع طرحها والمستهدف منها حسب الخطة جمع قرابة الثلاثين مليار جنيه مصري، الشهادات تبدو استثمارا جيدا للمصريين، حيث إنها تعطي عائدا 12% كل ثلاثة أشهر، وهو يعد الأعلى وسط الأوعية الادخارية المطروحة بالسوق، ووفقا للمعلن سوف تسدد فوائدها من عائدات قناة السويس.

السؤال: ألن يؤثر سحب هذا المبلغ من السوق المصرفية عليه بدرجة كبيرة؟ وكيف ستسدد قناة السويس هذه الفوائد في الوقت الذي تعد عوائد القناة أحد أهم موارد الدخل القومي؟ وماذا بعد الخمس سنوات حين يرغب الناس في استرداد أموالهم من اين سنحصل على الـ30 مليار جنيه؟

ختاما

نحن لسنا ضد المشروع بل نراه مشروعا قوميا كبيرا وليست تساؤلاتنا هنا إلا رغبة خالصة في إلقاء الضوء على بعض الجوانب التي تثير قلق الغيورين على هذا البلد، الراغبين له في كل خير.. آملين ان نتلقى أجوبة على تلك الأسئلة، فليس هناك أحب إلى نفوسنا من أن نتيقن أن من يقودون السفينة يدركون جيدا ماذا يفعلون.