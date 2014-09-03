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رئيس الوزراء يتفقد الترجمان بالتزامن مع وصول الأكشاك الجديدة للباعة الجائلين

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رئيس الوزراء يتفقد الترجمان بالتزامن مع وصول الأكشاك الجديدة للباعة الجائلين رئيس الوزراء يتفقد الترجمان بالتزامن مع وصول الأكشاك الجديدة للباعة الجائلين

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بجولة مساء اليوم، بمنطقة الترجمان، للإطمئنان على الخدمات المقدمة للباعة الجائلين.

وخلال تجوله فى أنحاء المنطقة المختلفة، وصلت بعض الأكشاك الجديدة، التى تم تصنيعها لتوزيعها على الباعة الجائلين.

وفى إحدى المناطق، شكا عدد من الباعة الجائلين من تأخر تسكينهم، وطلب آخرون الترويج والتسويق للمكان الجديد، حتى يحضر إليهم الزبائن، فطمأنهم رئيس الوزراء، مؤكدًا أن جميع الباعة الجائلين سيتم تسكينهم، وسيحصلون على أكشاك، ويتم حاليا التنسيق لحصولهم على بضائع بأسعار مناسبة.

بينما تقدم آخرون بالشكر لرئيس الوزراء على تسكينهم، فى مكان لائق، وأكدوا أنهم سيصبرون حتى يتعرف الزبائن على أماكنهم.

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