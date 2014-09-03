محافظ الاسماعيلية يستقبل رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

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أستقبل اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية بمكتبه اللواء أركان حرب منير لبيب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة يرافقه اللواء أركان حرب أشرف حامد رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للمقاولات احدى شركات جهاز الخدمات الوطنية للقوات المسلحة خلال زيارتهما للاسماعيلية لبحث ومناقشة سبل تدعيم العلاقات بين أجهزة المحافظة وجهازالخدمة الوطنية ومناقشة المقترحات الخاصة باقامة مشروعات خدمية مشتركة مع المحافظة والاستعانة بالخبرات الفنية واشراف الجهاز على اقامة هذه المشروعات وذلك لخدمة محافظات اقليم القناة الثلاث ومنطقة شرق قناة السويس .

> وتشمل المشروعات الخدمية المقترحة والمزمع البدء فى تنفيذها قريبا على أرض محافظة الاسماعيلية أقامة مركز تسويق متقدم على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية ومعرض دائم بتكلفة تصل الى نحو مليون جنيها وذلك لطرح وبيع كافة منتجات السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والبقالة ومنتجات الألبان والخضروات والفاكهة بالاضافة الى طرح مقترح تنفيذ عددا من مشروعات التسويق المتنقل بسيارات مجهزة وذلك لطرح كافة السلع وبيعها للمواطنيين بأسعار مخفضة للمساهمة فى تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين بالاضافة الى المساهمة فى خلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المنطقة.

> وعقب اللقاء قام محافظ الاسماعيلية ورئيس جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومرافقيهم من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة بجولة ميدانية بدأها بتفقد ومعاينة أحد الأماكن المقترحة بمنطقة الشيخ زايد بنطاق حى ثالث بشارع صبرى مبدى بمنطقة التمليك والتى سيقام علي أحد المنافذ المتطورة على مساحة نحو 750 مترا مربعا .

> كما تضمنت الجولة تفقد ومعاينة أحد المنافذ بمنطقة دوران شارع رضا والمغلقة منذ فترة وذلك لاعادة رفع كفاءة هذه المنافذ وتأهيلها للعمل من جديد لخدمة المواطنيين .

> وقد أكد رئيس جهاز الخدمة الوطنية أن الهدف الأساسى من اقامة هذه المشروعات الخدمية هو تفعيل العلاقة بين المنتج والمستهلك والمساهمة فى تفعيل تطبيقات فصل الانتاج عن التوزيع وتقديم أفضل وأجود خدمة متميزة للمواطنيين وبأقل تكلفة ممكنة .

> وفى سياق متصل قام محافظ الاسماعيلية ورئيس جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومرافقيهم من القيادات بالعبور شرقا الى موقع مشروع حفر قناة السويس وتفقد المنافذ الخدمية التى تم اقامتها بالمنطقة لخدمة العاملين بالمشروع والعمل على راحتهم ومناقشة المقترحات الخاصة باقامة منافذ اضافية ومطاعم ومطابخ لتوفير كافة أنواع المواد الغذائية والوجبات السخنة والطازجة للعاملين بالمشروع

> كما تضمنت الجولة تفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التوسعات بمحطة خدمة وطنية لتموين السيارات بشرق القناة والقريبة من مشروع حفر قناة السويس الجديدة فى حضور اللواء اركان حرب محمود عرفات رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للمواد البترولية والذى أفاد أنه تم زيادة القدرة التخزينية للمحطة الى نحو 550 ألف لتر من المواد البترولية وأن الكميات المنصرفة يوميا تصل الى نحو نصف مليون لتر يوميا .

> وعلى جانب آخر فقد شملت الجولة تفقد عددا من المناطق المقترحة لاقامة عددا من منافذ بيع السلع بكل من قرية سرابيوم ومركز ومدينة فايد .

> ومن جهته أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات لجميع المواطنيين والعمل على تلبية احتياجاتهم وأشاد بجهود القوات المسلحة ورجالها المخلصين فى دعم وخدمة المحافظة ومواطنيها .

> رافق المحافظ محمد رمضان رئيس مركز ومدين الاسماعيلية وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة فايد والمهندس أحمد سالم نائب رئيس لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .