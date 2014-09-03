البدرى : لاعبونا رجالة والتعادل بطعم الفوز

وجه حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الشكر للاعبيه للروح العالية والاصرار الذي وضح عليهم في ودية المغرب التي انتهت بالتعادل الايجابي 3.3 في مباراة مثيرة اثبت فيها الفربق الاوليمبي كفاءته .

> وحرص البدري علي مصافحة اللاعبين في اتوبيس وتحيتهم بعد تقديمهم عرضا قويا نجحوا من خلال في قهر الظروف الصعبة وحرمان منتخب المغرب العنيد من الفوز بالرغم من خوض اكثر من 60 دقيقة بعشرة لاعبين وقال البدري في المؤتمر الصحفي ان المباراة كانت جيدة وبمثابة تجربة حقيقية اشبه للمباريات الرسمية خاصة وانها كانت امام خصم قوي يلعب بكل عناصره موضحا ان هذه التجربة مفيدة علي جميع المواقف سواء كانت في الملعب او في رؤية الجهاز الفني للحكم علي اللاعبين وتقيم اداءهم مشيرا الي ان هذه المباراة حققت الاهداف التي خاض من اجلها هذه الودية وابرزها الحكم علي ﻻعبين في هذا المستوى المتدرج ﻻسيما وان فريقه يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد بعد انضمام اغلب العناصر البارزة والمعروف لصفوف المنتخب الوطني .

> وأشار الي انه سعيد باداء ﻻعبيه وباصرارهم علي دخول المباراة من جديد وادركهم التعادل والاقتراب من الفوز في اللحظات الأخيرة مؤكدا أن الاداء كان جيدا واللاعبين نفذوا اغلب تعليماته التي اكد عليها في المحاضرة موضحا انه حرص بين الشوطين علي التعامل مع ﻻعبيه نفسيا لأخراجهم من حاله الاحباط نتيجة الظروف الصعبة التي تعرضوا لها في الشوط الاول واضاف ان اجمالي تقيم اللقاء من وحهه نظره جيده لان الفوائد ايجابية بمنحهم اللاعبين خبرات جيده مع منتخب قوي يمتلك ﻻعبين علي مستوي عالي واشار الي انه سيواصل سعيه نحو تكوين البدائل الجيده للمنتخب الاوليمبي وافراز عناصر جديده بعيده عن الاسماء المعروف .

> من جانبه حرص خالد لطيف رئيس بعثة الاوليمبي علي توجيه الشكر للكابتن حسام البدري ومعاونيه علي الاداء المشرف في ادارة اللقاء والخروج بها بهذه النتيجة التي تعتبر بطعم الفوز.

> وحرص ايهاب جمال الدين سفير مصر في المغرب بصحبه القنصل وناجي بشارة وخالد لطيف رئيس البعثة علي مصافحة البدري واللاعبين في غرفة خلع الملابس وتهنئة الفريق بهذه النتيجة الايجابية بتقديم عرض جيد يليق بمكانه مصر.