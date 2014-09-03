وفاة النائب أبو العز الحريرى عن 68 عام بعد صراع مع المرض

توفى إلى رحمة الله، النائب أبو العز الحريري، عن 68 عاما بعد صراع مع المرض، وذلك وفقما ذكرت صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وذكرت الصفحة بصلاة الجنازة غدا الخميس ٤ سبتمبر عصرا بمسجد أولاد الشيخ بمحرم بك والدفن بمقابر برج العرب بالاسكندرية

والعزاء بعد غد الجمعة ٥ سبتمبر بمسجد القائد ابراهيم، ويلى ذلك بيوم العزاء بمسقط رأس ابوالعز الحريري بقرية الدواخلية بالمحلة الكبرى محافظة الغربية.

أبو العز الحريرى من مواليد 2 يونيو 1946 وهو نائب بمجلس الشعب المصري عن دائرة غرب الإسكندرية عن تحالف الثورة مستمرة رشحه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لانتخابات الرئاسة المصرية 2012.