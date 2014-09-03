اعتماد نتيجة الدور الثاني للإعدادية الأزهرية بنسبة نجاح 83%

اعتمد الشيخ جعفر عبدالله علي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2013/ 2014، وبلغت نسبة النجاح 83.95% بزيادة 40% عن الدور الأول، فيما بلغت نسبة النجاح للدورين معا 91.01%.

وقدم الشيخ جعفر تهانيه لكل الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الإعدادية، متمنيا لهم التوفيق والسداد، وقام بتكريم القائمين علي كنترول الشهادة الإعدادية ورؤساء الكنترولات في جميع المناطق، مقدماً لهم جزيل الشكر علي ما بذلوه من جهد لنجاح هذا العمل، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لرفع مكانة التعليم الأزهري.

وأكد محسن نور الدين، رئيس الكنترول، أن نسبة النجاح الشهادة الإعدادية بالإضافة الى عدم وجود أي عقبات أثناء فترة عمل الكنترول خير دليل علي نجاح هذا العمل.