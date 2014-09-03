وفد إيراني يصل القاهرة لإدخال 40 طن مساعدات لغزة

استقبل مطار القاهرة، الأربعاء، طائرة مساعدات ووفد إيرانيين، برئاسة مساعد وزير الخارجية قادما من طهران فى طريقهما إلى منفذ رفح البرى لدخول قطاع غزة وإدخال مساعدات للشعب الفلسطيني.

وقالت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة، إن الوفد الإيراني يضم ستة أفراد، بينهم مسؤولون بالهلال الأحمر الإيراني، حيث حصل الوفد على الموافقات اللازمة لدخول مصر والتوجه إلى قطاع غزة طبقا للآلية التى وضعتها القاهرة لحماية الوفود والمساعدات الدولية للقطاع، خاصة فى ظل الأوضاع الأمنية فى شمال سيناء، حيث تتضمن المساعدات حوالى 40 طنا من المساعدات الطبية والأجهزة والأدوية .

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحانى أمر بإرسال المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطينى فى مواجهة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع طوال 50 يوما، وأدت إلى مقتل 2150 وإصابة أكثر من 11 ألفا.