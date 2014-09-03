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مقتل شخص وإصابة اثنين إثر انهيار جسر للمشاة في إسطنبول

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أفادت تقارير إعلامية في تركيا الأربعاء بأن جسرا للمشاة انهار أعلى طريق للمركبات في اسطنبول، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة اثنين آخرين.
>وانهار الجسر فوق الطريق «إي 5» بعدما اصطدمت به شاحنة لنقل المواد الكيميائية.

وأظهرت صور أذاعها التليفزيون التركي الشاحنة الصهريج وقد دفن جزء منها أسفل حطام الجسر.

وتضاربت التقارير الإعلامية المحلية حول عدد المصابين، حيث أفادت بعض التقارير بأن الحادث تسبب في إصابة 4 أشخاص.
>وتسبب الغلق الجزئي للطريق ونشر عمال الإنقاذ في موقع الحادث في تكدس مروري بمناطق في إسطنبول.

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