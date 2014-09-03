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حزب الكرامة يؤكد أهمية إجراء انتخابات البرلمان في موعدها

  • مصر
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أكد المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن الإعلان عن اندماج تحالف الوفد المصري والتيار الديمقراطي مسألة وقت، مشيرًا إلى أن الاجتماعات القادمة ستكون حاسمة لأن المصلحة الوطنية هي الدافع وراء هذا التوافق.

وقال «سامى» في تصريحات صحفية، الأربعاء، لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية مبكرًا واستكمال باقي خطوات خارطة الطريق وفقا للدستور الذي تم الاستفتاء عليه من الشعب، مطالبا الرئيس عبدالفتاح بالتدخل سريعا واتخاذ قرارات عاجلة بإصدار قرار لتعديل مشروع قانون الانتخابات ليحل عدة مشكلات معقدة خاصة فيما يتعلق بالقوائم المغلقة والإنفاق الانتخابي وتمثيل المصريين في الخارج، على حد قوله.

وأكد «سامي» أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها لإنجاح الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، منوهًا إلى أن الدولة إذا ما رغبت في تعديل قانون مجلس النواب فعليها أن تسرع في تعديله وفى وقت لا يؤثر على سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية.

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