تارت الشوكولاتة بالبندق من ألذ الحلويات مع القهوة، جربيها لعزوماتك للأهل والأصدقاء

المقادير:

مقادير قاعدة التارت

1 و 3/4 كوب دقيق

1 كوب زبدة (2 أصبع 100 غم للواحد) باردة مقطعة شرائح

1 بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة ماء بارد

مقادير الحشو

400 جرام شوكولاتة

1 كوب كريما الخفق

1/2 كوب زبدة

1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

1 ملعقة كبيرة سكر

1200 جرام بندق

مقادير التزيين

3 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة

100 غم شوكولاتة مبشورة

طريقة التحضير:

طريقة قاعدة التارت

1. يُخلط الدقيق المنخول بالخفاقة اليدوية وتُفرك الزبدة الباردة المقطعة إلى شرائح مع الدقيق حتى يصبح كالرمل

2. تضاف البيضة مع متابعة الخلط

3. تشكل العجينة إلى قرص و تلف بغطاء بلاستيكي وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة

4. تُرفع من الثلاجة وتُفرد على سطح مرشوش بكمية بسيطة من الدقيق وتفرد في قالب الفطيرة ( قطره 25 سم تقريبًا ) ويعمل بها عدة ثقوب بواسطة شوكة وتُعاد الى الثلاجة لمدة نصف ساعة

5. تُخبز في فرن ساخن لمدة 15 دقيقة حتى تكتسب الأطراف اللون الذهبي و حتى تنضج القاعدة, تُخرج وتترك لتبرد تمامًا

طريقة الحشو

1. تذاب الشوكولاته الداكنة أو بالحليب مع الزبدة في حمام مائي

2. تُسخن الكريمة مع السكر والقهوة حتى يبدأ الخليط في الغليان ثم يضاف لخليط الشوكولاتة المذابة ويُخلطا جيدا

3. يضاف البندق المحمص المطحون ويُخلط مع الاحتفاظ بمقدار ملعقة طعام واحدة منه للتزيين

4. يُصب خليط الحشو فوق قاعدة التارت المخبوزة ويوضع في الثلاجة لمدة ساعتين تقريبًا

للتزيين:

يُرش الوجه بكاكاو البودرة والشوكولاتة المبروشة والبندق

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