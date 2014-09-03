سلطة الشاورما طبق مبتكر جرّبيه

وصفة سلطة الشاوما وصفة جديدة ومبتكرة من إعداد الطاهية إيناس عاهد

زيني مائدتك بهذا الطبق المميز والشهي الذي سيرضي أفراد عائلتك وضيوفك

المقادير :

1/2 كيلو لحمة عجل مقطعة بشكل طولي

خلطة نقع اللحمة: 1/4 ملعقة صغيرة من كل من: البهار الحلو,كبش قرنفل ,ملح وفلفل أسود، وبصلة مبشورة ,2 معلقة من زيت الذرة )



الصلصه :

2 كوب لبن زبادي

1/4 كوب طحينية

عصير ليمونة

1معلقة كبيرة خل

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة كمون

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

مقادير الخضار:

10 حبات بندورة صغيرة كرزية

1 بصلة مقطعة جوانح

1 ملعقة صغيرة سماق

3 حبات خيار مخلل مفروم

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

خبز عربي مقطع مكعبات ومقلي

3 ملعقة كبيرة صنوبر مقلي

طريقة التحضير:

1. ننقع اللحمة 1/2 ساعة بالمواد المذكورة بالمقادير

2. تقلى اللحمة بالزيت لتستوي تماما

3. نخلط مقادير الصلصة معا ثم نضيف الخضار إلى الصلصة والمخلل المفروم

4. نسكب الخليط في طبق التقديم ونضيف الخبز المقلي واللحمة وتزين بالبقدونس والصنوبر والسماق

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