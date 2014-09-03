سلطة التاكو قليلة السعرات للرجيم

الأربعاء 03-09-2014 12:51
وصفة سلطة التاكو من أكثر السلطات رغبة، تقدم إلينا أخصائية التغذية نورا عبدالهادي طريقة لإعداد سلطة التاكو بسعرات حرارية قليلة مما يجعلها طبق مثالي تتناوليه إثناء اتباعك لحمية غذائية
المقادير:
400 غم لحم عجل مفروم منزوع الدهن
1 كوب فاصوليا حمراء
4 حبات بندورة مقطعة
5 أوراق خس مغسول و مقطع
1/4 كول جبن كشكوان قليلة الدسم مبروشة
1 عود بصل أخضر مقطع ناعم
1/2 ملعقة صغيرة بهارات التاكو
بودرة الثوم 1/4 ملعقة صغيرة
½ ملعقة صغيرة بودرة الكرفس
2 ملعقة كبيرة كاتشب
1/4 ملعقة صغيرة سكر
ملعقة كبيرة زيت زيتون1
3 ملاعق كبيرة خل ابيض
250 غم لبنة خالية الدسم
500 غم لبن خالي الدسم
فلفأ اخضر حار 1 قرن
رقائق تورتيلا للتزيين
طريقة التحضير:
1. يضاف زيت الزيتون إلى اللحم و يطهى على النار.
2. بعد أن تطهى جيدا يضاف إلى اللحمة البصل الأخضر, بهارات التاكو, بودرة الثوم, بودرة الكرفس, الكاتشب, السكر , الخل و الفاصوليا الحمراء و تبقى على النار لمدة دقيقة.
3. يفرد الخس بصحن التقديم و يضاف عليه خليط اللحم, البندورة, الجبن, و رقائق التورتيلا
4. يخلط اللبن و اللبنة معا و تقدم مع السلطة.
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