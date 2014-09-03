سلطة التاكو قليلة السعرات للرجيم

وصفة سلطة التاكو من أكثر السلطات رغبة، تقدم إلينا أخصائية التغذية نورا عبدالهادي طريقة لإعداد سلطة التاكو بسعرات حرارية قليلة مما يجعلها طبق مثالي تتناوليه إثناء اتباعك لحمية غذائية



المقادير:



400 غم لحم عجل مفروم منزوع الدهن

1 كوب فاصوليا حمراء

4 حبات بندورة مقطعة

5 أوراق خس مغسول و مقطع

1/4 كول جبن كشكوان قليلة الدسم مبروشة

1 عود بصل أخضر مقطع ناعم

1/2 ملعقة صغيرة بهارات التاكو

بودرة الثوم 1/4 ملعقة صغيرة

½ ملعقة صغيرة بودرة الكرفس

2 ملعقة كبيرة كاتشب

1/4 ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة زيت زيتون1

3 ملاعق كبيرة خل ابيض

250 غم لبنة خالية الدسم

500 غم لبن خالي الدسم

فلفأ اخضر حار 1 قرن

رقائق تورتيلا للتزيين

طريقة التحضير:

1. يضاف زيت الزيتون إلى اللحم و يطهى على النار.

2. بعد أن تطهى جيدا يضاف إلى اللحمة البصل الأخضر, بهارات التاكو, بودرة الثوم, بودرة الكرفس, الكاتشب, السكر , الخل و الفاصوليا الحمراء و تبقى على النار لمدة دقيقة.

3. يفرد الخس بصحن التقديم و يضاف عليه خليط اللحم, البندورة, الجبن, و رقائق التورتيلا

4. يخلط اللبن و اللبنة معا و تقدم مع السلطة.

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