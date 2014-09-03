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سلطة التاكو قليلة السعرات للرجيم

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سلطة التاكو قليلة السعرات للرجيم سلطة التاكو قليلة السعرات للرجيم

الأربعاء 03-09-2014 12:51

وصفة سلطة التاكو من أكثر السلطات رغبة، تقدم إلينا أخصائية التغذية نورا عبدالهادي طريقة لإعداد سلطة التاكو بسعرات حرارية قليلة مما يجعلها طبق مثالي تتناوليه إثناء اتباعك لحمية غذائية

 


المقادير:


400 غم لحم عجل مفروم  منزوع الدهن
1 كوب فاصوليا حمراء

4 حبات بندورة مقطعة

5 أوراق خس مغسول و مقطع

1/4 كول جبن كشكوان قليلة الدسم مبروشة

1 عود بصل أخضر مقطع ناعم

1/2 ملعقة صغيرة بهارات التاكو

بودرة الثوم 1/4 ملعقة صغيرة

½ ملعقة صغيرة بودرة الكرفس

2 ملعقة كبيرة كاتشب
1/4 ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة زيت زيتون1

3 ملاعق كبيرة خل ابيض
250 غم لبنة خالية الدسم

500 غم لبن خالي الدسم

فلفأ اخضر حار 1 قرن

رقائق تورتيلا للتزيين

 

طريقة التحضير:
1. يضاف زيت الزيتون إلى اللحم و يطهى على النار.
2. بعد أن تطهى جيدا يضاف إلى اللحمة البصل الأخضر, بهارات التاكو, بودرة الثوم, بودرة الكرفس, الكاتشب, السكر , الخل و الفاصوليا الحمراء و تبقى على النار لمدة دقيقة.

3. يفرد الخس بصحن التقديم و يضاف عليه خليط اللحم, البندورة, الجبن, و رقائق التورتيلا

4. يخلط اللبن و اللبنة معا و تقدم مع السلطة.

 

 

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