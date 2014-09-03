ريكاردو يحذر اللاعبين بالاستبعاد بعد ظاهرة الغياب عن التدريبات

قرر البرازيلي ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي تطبيق الالتزام على الجميع وعدم السماح لما كان موجود في الموسم الماضي.
وأبدى البرازيلي غضبا شديدا لغياب جون أنطوي مهاجم الفريق وهدافه عن التدريبات رغم حضوره الاحتفال بتكريمه كهداف للدوري من قبل جمعية اللاعبين المحترفين.
ولم يصفح المدير الفني للإسماعيلي عن اللاعب إلا بعد تدخل جهازه المعاون وإطلاعه بأنه استأذن لحضور الاحتفال منهم قبيل حضوره من موطنه.
وقد طالب ريكاردو من الكل الالتزام في حضور التدريبات وعدم الغياب تحت أي ظرف من الظروف حيث لن يقبل الأعذار كما كان موجود في الموسم الماضي.
وأكد من يغيب عن التدريبات لن يكون متواجد في أفكاره خلال مباريات الموسم الجديد ولن يكون هناك اعتماد عليه.
وكان غياب اللاعبين ظاهرة في الفريق خلال الموسم الماضي تحت مسميات مختلفة للعلاج أو ظروف خاصة ورغم الخصومات إلا أن الأمر لم يقف عند حده.