أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إعادة نشر.. بالفيديو - بالفيديو - أهداف ماركة محمود الجوهري

Google+ Print
إعادة نشر.. بالفيديو - بالفيديو - أهداف ماركة محمود الجوهري إعادة نشر.. بالفيديو - بالفيديو - أهداف ماركة محمود الجوهري

مع كل ركلة حرة ستنفذ بشكل خططي ذكي، سيتذكر المشاهدون المصريون اسم الجنرال الراحل محمود الجوهري.

ميمي الشربيني: "ركلة حرة من عقل محمود الجوهري".. حمادة إمام: "ركلة ركنية من سابورة محمود الجوهري".. أحمد شوبير: "هدف خططه محمود الجوهري".

كان ملكا في وضع بصماته الخططية حتى في تنفيذ الركلات الثابتة، جنرال الكرة المصرية الذي رحل وترك بصمة كبيرة ستظل باسمه للأبد.

ويقدم FilGoal.com بعض من أشهر الأهداف في تاريخ الرجل الذي سيظل من علامات كرة القدم المصرية في ذكرى وفاته الثانية:

هدف في الجزائر .. التأهل لمونديال 1990 .. حسام حسن

هدف مصر في جنوب إفريقيا.. نهائي كأس الأمم 98.. طارق مصطفى

هدف مصر في الجزائر.. تصفيات كأس العالم 2002.. عبد الظاهر السقا

هدف مصر في السنغال.. تصفيات كأس العالم 2002.. ميدو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر