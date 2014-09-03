صحيفة فرنسية تهاجم وزيرة التربية الجديدة بسبب أصولها الإفريقية

دعا رئيس الحزب الاشتراكي جان كريستوف كمباديليس إلى إدانة قضائية لمجلة “مينوت” الإسبوعية اليمينية المتطرفة التي هاجمت الأربعاء وزيرة التربية الجديدة نجاة فالو-بلقاسم بسبب أصولها.

وبعنوان “مغربية مسلمة في التربية الوطنية، استفزاز فالو-بلقاسم” خصصت المجلة صفحتها الاولى للوزيرة الفرنسية من اصل مغربي (36 سنة) التي تقول انها “نموذجا ناجحا للاندماج مع معايير الجمهورية”.

وكان استدعاء مسؤولي المجلة الى المثول في 24 ايلول أمام القضاء بعد أن قارنت في 2013 وزيرة العدل كريستيان توبيرا بقردة لانها سوداء متحدرة من منطقة غويانا الفرنسية.

وقال جان كريستوف كبماديليس إن “الصفحة الأولى لصحيفة مينوت تشكل تحريضا على الكراهية، ويجب ادانتها قضائيا”.

واضافت الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية (ليكرا) انها خطوة “مخزية” ودعت الى “عدم التسامح مع زارعي الكراهية”.ولدى خروجها من مجلس الوزراء الاسبوعي ردت نجاة فالو-بلقاسم على السؤال بالاستشهاد بما قاله الفكاهي الفرنسي الراحل بيار ديبروج.