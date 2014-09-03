«خلفان» ينشر وثيقة لـ«ويكيليكس» تؤكد نهاية “الكويت” بمؤامرة أمريكية بحلول 2020

استشهد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، بوثيقة قديمة تعود للعام 2011 نشرها موقع التسريبات ويكيليكس، زعم أنها على لسان السفيرة الأمريكية في الكويت، وتصريحاتها حول عدم وجود دولة اسمها الكويت في العام 2020.

وقال خلفان في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “2020 خطة امريكا ايصال الفوضى الخلاقة الى العمق الخليجي.. هذا والله أعلم.. ما الذي بجعل مسؤول امريكي يقول ان الكويت 2020 ستنتهي كدولة بسبب الفساد المال!!”

وأضاف: “امريكا تلعب لعبة قذرة في البلدان العربية.. وأكدت السفيرة الأمريكية في تعليقها أن الكويت لن تدوم إلى سنة 2020 لأنها تقع بين أقوى دول المنطقة العراق وإيران.. السفيرة الأمريكية تنحي باللائمة على اعيان البلاد الذين يتصارعون على ثروة البلاد.”

وتابع قائلا: “لكن مجرد نشرها لهذه الإشاعة هدفها احداث بلبلة وزعزعة للثقة والأمن معا.. وإلا ما الذي يدعوها الى الإشارة بزوال دولة.. حديثها تتناقله وسائل التواصل.. إن صح هذا الحديث عن السفيرة الأمريكية فان القوم يتآمرون علينا والله المستعان.”

وقال نائب رئيس شرطة دبي: “المفروض مذكرات احتجاج رسمية تقدم الى السفارات الأمريكية. إذا تعذر ذلك نقدم لسفاراتها مذكرات احتجاج شعبية نعترض فيها على تدخلاتها في شؤون امتنا.”