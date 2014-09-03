الأهلي يطمئن علي أيمن شوقي بعد إصابته بمرض السرطان

حرص علاء عبد الصادق المشرف العام علي الكرة بالنادي الأهلي علي الاطمئنان علي أيمن شوقي هداف الأهلي السابق وذالك بعد إصابته بمرض السلطان.

وحسبما أشار الموقع الرسمي للأهلي فأن أيمن شوقى نجم الأهلي الأسبق يستعد لإجراء عملية جراحية يوم الاثنين المقبل بأمريكا.

وأجرى عبد الصادق الموجود حاليا بأمريكا عدة اتصالات بأيمن شوقي بعد علمه بالظروف التي يمر بها.

وحرص عبد الصادق علي زيارة أيمن والتأكيد على مساندته، وطلب شوقى من جماهير الأهلي الدعاء له بالخروج سالما من الأزمة الصحية التي يمر بها,

وحقق أيمن شوقى العديد من البطولات والإنجازات مع النادي والمنتخب طوال مشوار حافل بالعطاء.