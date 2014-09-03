أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأولتراس يغطون مدرجات التتش في ودية الأهلي والبلدية

Google+ Print
الأولتراس يغطون مدرجات التتش في ودية الأهلي والبلدية الأولتراس يغطون مدرجات التتش في ودية الأهلي والبلدية

يحضر جمهور غفير العدد مباراة الأهلي وبلدية المحلة الودية والتي تقام على ملعب مختار التتش في النادي الأهلي بالجزيرة.

وحضرت مجموعة "أولتراس أهلاوي" المنتمية للفريق الأحمر بأعداد كبيرة لتملأ مدرجات مختار التتش.

ويأتي ذلك عقب يوم واحد فقط من مباراة الأهلي والطيران في دوري كرة اليد والتي قامت فيها مجموعة "أولتراس أهلاوي" برفع دخلة تهاجم فيها الداخلية وهو ما أثار غضب الأمن.

وكان الأهلي قد رد على انتقادات الداخلية بعد أن ألقت باللوم على إدارة الفريق الأحمر فيما حدث، مؤكدة أنها لا تملك الصلاحيات لمنع هذا العدد الغفير.

وكانت أزمة الأولتراس مع لجنة الأندية قد تفاقمت الأيام الماضية بعد أن طلبت الأخيرة حل روابط الأولتراس وهو ما رفضته إدارة الأهلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع