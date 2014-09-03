الأولتراس يغطون مدرجات التتش في ودية الأهلي والبلدية

يحضر جمهور غفير العدد مباراة الأهلي وبلدية المحلة الودية والتي تقام على ملعب مختار التتش في النادي الأهلي بالجزيرة.
وحضرت مجموعة "أولتراس أهلاوي" المنتمية للفريق الأحمر بأعداد كبيرة لتملأ مدرجات مختار التتش.
ويأتي ذلك عقب يوم واحد فقط من مباراة الأهلي والطيران في دوري كرة اليد والتي قامت فيها مجموعة "أولتراس أهلاوي" برفع دخلة تهاجم فيها الداخلية وهو ما أثار غضب الأمن.
وكان الأهلي قد رد على انتقادات الداخلية بعد أن ألقت باللوم على إدارة الفريق الأحمر فيما حدث، مؤكدة أنها لا تملك الصلاحيات لمنع هذا العدد الغفير.
وكانت أزمة الأولتراس مع لجنة الأندية قد تفاقمت الأيام الماضية بعد أن طلبت الأخيرة حل روابط الأولتراس وهو ما رفضته إدارة الأهلي.