هل ستتغير إطلالات أنجيلينا بعد الزواج، فتصبح أكثر إشراقاً؟!

بعد أعوام من الانتظار والترقّب والتكهن، تمّ أخيراً زواج الثنائي الأجمل، والأشهر والأكثر أناقة في العالم: Angelina Jolie، وBrad Pitt. ويُقال إنها بدت رائعة الجمال في عرسها، الذي أقيم يوم السبت الماضي في قصر الثنائي في الجنوب الفرنسي، حيث ارتدت فستاناً كلاسيكياً باللون الأبيض من الدانتيل والساتان. ولعلّ إطلالتها ستتغيّر بعد الزواج، بعد أن كان اللون الأسود القاتم عنوان أناقة نجمة هوليوود في الآونة الأخيرة. وقد انتقلت العدوى إلى Brad، الذي اعتمد هو أيضاً اللون القاتم، ليُصبح الأسود رمز الثنائي الأشهر في العالم.

للزوجين أسلوب رائع في الموضة، وأناقة بالغة يفرضانها حالما تطأ قدماهما السجّادة الحمراء. وهما يكملان بعضهما البعض بشكل مُذهل، بحيث تنسجم أناقتهما دائماً. وفي أغلب الأحيان، حين تختار Angelina فستاناً أسود، يكون خيار Brad اللون نفسه. وحين تقرّر ارتداء لون مغاير، يُنسّق النجم ملابسه مع أيّ لون تختاره. وذلك ما جعل من النجمين الثنائي الأقوى والأكثر أناقة على مرّ السنين.

لكن السؤال يبقى هو: هل سيُغيّر زواجهما هذه القاعدة، وهل سيزدادان أناقة وانسجاماً؟!

شاهدي أجمل إطلالاتهما سوياً على السجّادة الحمراء، واستنتجي بنفسك.

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