مكياج ميريام فارس يوم زفافها!

بدأت ميريام فارس تنشر صور زفافها، من دون أن تُظهر مكياجها ولا حتى تسريحة شعرها. لكن موقع "سيدتي نت" حاول أن يستوحي إطلالتها. إليك بالصور النجمات اللواتي اعتمدن طرق ميريام في تطبيق المكياج، مقارنة مع مكياجات ميريام الأخيرة.

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مكياج العيون:

تعتمد ميريام فارس على خدعة الكحل الأبيض في تكبير العين، وهذه الطريقة تشتهر بها كيم كردشيان، إذ تستخدمها لتبرز رسمة عينها، كما أنّ ريهانا تضع أحياناً الكحل الأبيض. إليك بالصور المقارنة بين النجمات، لتتوقّعي كيف يمكن أن يبدو الكحل الأبيض داخل عين ميريام يوم زفافها، وهل يمكن أن تستغني عنه؟

أما بالنسبة إلى الرموش، فلا يمكن أن تظهر ميريام بمكياج بعيد عن الرموش الكثيفة والطويلة، التي غالباً ما تستخدمها في كلّ إطلالاتها، إضافة الى الأي لاينر الأسود الرفيع المرسوم بشكل يسحب العين ويجعلها تبدو أكبر، على غرار صور كيم كردشيان. وربما قد تتّجه ميريام نحو العيون السموكي الطبيعيّة، على طريقة بيونسي.

الوجه البرونزي:

اشتهرت النجمات بكريم الأساس البرونزي، الذي يمنح الوجه إشراقاً مميّزا،ً وفي الصور الأخيرة لميريام فارس، تبيّن أنّ هذا اللون يناسب كثيراً شكل وجهها و شعرها، من هنا لا بدّ من أن تستخدمه يوم زفافها.

أحمر الشفاه:

تتنوّع إطلالات ميريام، وتختلف باختلاف التسريحة والمكياج، لكنّها غالباً ما تضع أحمر الشفاه باللون الأحمر، الذي يناسب السمراوات، مثل ريهانا وبيونسي. لكنّنا في يوم زفافها، نتوقّع أنها ستنتقل إلى اللون الزهري الفاتح، لإطلالة طبيعيّة تليق بالفستان الأبيض.

الإطلالة الملكيّة الناعمة مع الخدع الجماليّة لتكبير العين، من الكحل الأبيض الى الآي لاينر الرفيع السموكي والبشرة البرونزيّة المزيّنة بالزهري الفاتح، هو العنوان المتوقّع لإطلالة ميريام فارس الجماليّة يوم زفافها.

وانت سيدتي، كيف تتوقّعين أن يكون مكياج ميريام في هذا اليوم؟

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